ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнХоланн без тормозов. Машина Гвардиолы уничтожила «Севилью» «Динамо» — «Челси»Богатые тоже плачут. Многомиллионные трансферы не спасли «Челси» от поражения в Загребе Саудовская Аравия на ЧМ-2018В ожидании ЧМ-2022. Орлы пустыни
  • 11:10
    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Киргизией и Ираном
  • 08:25
    • Хачанов победил Кирьоса в четвертьфинале US Open
  • 10:44
    • «Локомотив» купит бразильского вингера «Америки»
    Все новости спорта

    Результативность «Ак Барса» в матче с «Адмиралом» будет на высшем уровне?

    «Ак Барс» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ак Барс» против ЦСКА
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В новой кампании казанцы успели откатать два захода, в результате которых на их турнирный счет упали 2 балла и плюсовая разница голов — 5:3. На Востоке этот суперклуб занимает четвертое место.

    Оба матча на старте сезона «Ак Барс» провел в Москве. Первым соперником календарь КХЛ выбрал «Динамо». На «ВТБ Арене» вялая игра гостей стала следствием заслуженного поражения всухую (0:2).

    Задержавшись в столице еще на один раунд, команда Олега Знарка зарубилась с ЦСКА. Видимо, в матче с «армейцами» «Ак Барс» решил дать волю спортивной злости, которая помогла гостям закрыть встречу громкой победой (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    За три периода драки в Москве «Ак Барс» влепил три десятка бросков в раму Шарыченкова и реализовал 16.67% ударов. Топ-встречу выдал голкипер казанцев Билялов, который осилил 30 спасений (96.77%).

    «Адмирал»

    В текущем чемпионате владивостокский клуб успел выйти на лед трижды. За все свои заезды он получил 2 очка и приземлился на пятое место в Восточной конференции, имея нулевую разницу забитых и пропущенных — 6:6.

    Первой остановкой в рамках туристической путевки оказались Мытищи, где «Адмирал» безуспешно бился с «Куньлунем» (1:3). Единственный гол, который никак не мог повлиять на расклад сил, забил Рудольф Червены.

    Самым мощным в начале кампании 2022/23 получился второй матч, в котором ребята Леонида Тамбиева стерли в пыль «Сочи» (4:1). В упомянутой встрече владивостокцы показали высокий процент точных попаданий (13.79%) и пропустили минимум благодаря перфомансу Серебрякова — 27 сейвов (96.43%).

    Третью игру «Адмирал» откатал в Москве. На «Мегаспорт Арене» андердог отдал очки «Спартаку» (1:2). Статистически парни Тамбиева не сильно уступали по броскам в створ, но мизерная точность (3.13%) и волна продуктивности Шейна Принса стали причинами второго провала в чемпионате.

    Коэффициенты

    Поймать победу «Ак Барса» в его домашней игре букмекеры дают возможность за 1.35. Кэфом 5.65 они оценивают ничью, а победу «Адмирала» видят за 7.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Матч с ЦСКА показал, что «Ак Барс» при Знарке не разучился забивать, более того, команда при появлении соответствующей возможности с удовольствием размажет соперника с крупным счетом.

    А если учесть, что в предстоящем матче казанцы зарубятся с достаточно скромным представителем Востока, то шанс на разгром в этой игре автоматически становится выше.

    Ставка

    Суперсостав Знарка может влегкую проехаться по владивостокскому аутсайдеру. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 4 за 2.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Плишкова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аякс — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Паневежис — Ритеряй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на хоккей. Результативность «Ак Барса» в матче с «Адмиралом» будет на высшем уровне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры