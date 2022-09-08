В матче Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В новой кампании казанцы успели откатать два захода, в результате которых на их турнирный счет упали 2 балла и плюсовая разница голов — 5:3. На Востоке этот суперклуб занимает четвертое место.

Оба матча на старте сезона «Ак Барс» провел в Москве. Первым соперником календарь КХЛ выбрал «Динамо». На «ВТБ Арене» вялая игра гостей стала следствием заслуженного поражения всухую (0:2).

Задержавшись в столице еще на один раунд, команда Олега Знарка зарубилась с ЦСКА. Видимо, в матче с «армейцами» «Ак Барс» решил дать волю спортивной злости, которая помогла гостям закрыть встречу громкой победой (5:1).

Все прогнозы на КХЛ

За три периода драки в Москве «Ак Барс» влепил три десятка бросков в раму Шарыченкова и реализовал 16.67% ударов. Топ-встречу выдал голкипер казанцев Билялов, который осилил 30 спасений (96.77%).

«Адмирал»

В текущем чемпионате владивостокский клуб успел выйти на лед трижды. За все свои заезды он получил 2 очка и приземлился на пятое место в Восточной конференции, имея нулевую разницу забитых и пропущенных — 6:6.

Первой остановкой в рамках туристической путевки оказались Мытищи, где «Адмирал» безуспешно бился с «Куньлунем» (1:3). Единственный гол, который никак не мог повлиять на расклад сил, забил Рудольф Червены.

Самым мощным в начале кампании 2022/23 получился второй матч, в котором ребята Леонида Тамбиева стерли в пыль «Сочи» (4:1). В упомянутой встрече владивостокцы показали высокий процент точных попаданий (13.79%) и пропустили минимум благодаря перфомансу Серебрякова — 27 сейвов (96.43%).

Третью игру «Адмирал» откатал в Москве. На «Мегаспорт Арене» андердог отдал очки «Спартаку» (1:2). Статистически парни Тамбиева не сильно уступали по броскам в створ, но мизерная точность (3.13%) и волна продуктивности Шейна Принса стали причинами второго провала в чемпионате.

Коэффициенты

Поймать победу «Ак Барса» в его домашней игре букмекеры дают возможность за 1.35. Кэфом 5.65 они оценивают ничью, а победу «Адмирала» видят за 7.00.

Прогноз

Матч с ЦСКА показал, что «Ак Барс» при Знарке не разучился забивать, более того, команда при появлении соответствующей возможности с удовольствием размажет соперника с крупным счетом.

А если учесть, что в предстоящем матче казанцы зарубятся с достаточно скромным представителем Востока, то шанс на разгром в этой игре автоматически становится выше .

Ставка

Суперсостав Знарка может влегкую проехаться по владивостокскому аутсайдеру. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 4 за 2.37.