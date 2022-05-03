В первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 3 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 82 матчах регулярного сезона канадцам из Онтарио удалось затащить 115 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась в топ-3, а в Атлантическом дивизионе она заняла второе место.

За 82 игры «Торонто» удалось бахнуть в ворота соперников 315 голов. По этому показателю «листочки» уступают только «Флориде» в дивизионе. При этом и пропустили канадцы много — 253 шайбы.

В завершившемся чемпионате команда Шелдона Кифа оформила 54 победы, 45 из которых затащила в основное время. В трех последних встречах сезона «Мэйпл Лифс» также выиграли.

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Сперва в столице Штатов «Торонто» перебил по буллитам «Вашингтон» (4:3 Б). А в двух финальных встречах на «Скотиабанк Арене» канадцы грохнули «Детройт» (3:0) и «Бостон» (5:2).

«Тампа-Бэй»

Действующие обладатели Кубка Стэнли в 82 встречах закинули себе на счет 110 баллов. На Востоке за «Лайтнинг» закрепилась четвертая позиция, а в Атлантическом дивизионе — третья.

В текущем сезоне «Тампа-Бэй» забросила 287 шайб, а пропустила 233. В защите это второй лучший показатель среди клубов Атлантического дивизиона. При этом в регулярке «молнии» выиграли в 51 матче, 39 из них закончились за три периода.

Ближе к концу чемпионата команда Джона Купера оформила четыре крупные победы. В этой серии «Болтс» грохнули «Торонто» (8:1), «Нэшвилл» (6:2), «Флориду» (8:4) и «Коламбус» (4:1).

Оборвался стрик «Тампы-Бэй» во второй стыковой игре с «Блю Джекетс» (2:5). В последнем матче регулярки парни Купера устроили зарубу с «Айлендерс», в которой одержали верх (6:3).

Коэффициенты

Взять победу «Торонто» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.28, с кэфом 4.30 специалисты рассматривают вероятность ничейного результата, а зарядить на победу «Тампы-Бэй» можно за 2.60.

Прогноз

Чуть больше недели назад «Торонто» был унижен на «Амали Арене» — 1:8 . Такой позор по-прежнему остается в памяти хоккеистов «Мэйпл Лифс», поэтому на своей площадке они начнут мстить.

Учитывая, что до этого канадцы четырежды в пяти других встречах обыграли «Тампу», шансы на то, чтобы грохнуть «Болтс» дома у парней Кифа высокие.

Ставка

В Канаде соперники устроят голевую рубку, в которой хозяева накидают в рамку «Лайтнинг» больше. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит + ТБ 4.5 за 1.98.