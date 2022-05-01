В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 1 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. «Виннипег» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

В 81 игре чемпионата канадскому клубу из Манитобы удалось собрать 87 очков. С такими показателями команда финиширует на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Во второй половине апреля «Виннипег» застрял в безвыигрышной серии, в ходе которой он не зацепил ни единого балла и пропустил минимум три шайбы в каждой встрече.

Коэффициенты матча Виннипег — Сиэтл Кракен 1 1.87 X 4.50 2 3.35 Ставка

Все четыре матча упомянутого отрезка команда Дэйва Лоури скатала на чужом льду. Соперниками «Джетс» оказались «Флорида» (1:6), «Тампа-Бэй» (4:7), «Рейнджерс» (0:3) и «Каролина» (2:4).

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Закончить серию поражений «Виннипегу» удалось в домашней встрече с «Колорадо» (4:1). С этого матча начался победный стрик, во время которого «Джетс» также успели грохнуть «Филадельфию» (4:0) и «Калгари» (3:1).

«Сиэтл»

В своем дебютном сезоне в НХЛ команда из Сиэтла взяла всего 60 баллов в 81 встрече. Из-за такой слабой статистики она заканчивает регулярку на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе.

В конце чемпионата «Сиэтл» сумел скатать неплохую по своим меркам беспроигрышную серию, дошедшую до трех матчей. Однако после победного стрика команда схлопотала четыре подряд поражения.

Более привычная для «Кракена» цепочка стартовала с провального выезда в Сент-Пол на игру с «Миннесотой» (3:6). Следом в Техасе команда Дэйва Хэкстола уступила «Далласу» (2:3), а в Канаде — «Ванкуверу» (2:5).

Один из последних матчей «Сиэтл» провел на «Клаймат Пледж Арене», где проиграл «Лос-Анджелесу» (3:5). А еще в одной встрече с калифорнийской командой парни Хэкстола грохнули «Сан-Хосе» (3:0).

Коэффициенты

В последней игре регулярки букмекеры считают фаворитом «Виннипег» — 1.82. На ничью можно поставить за 4.50, а на победу «Сиэтла» — за 3.55.

Прогноз

В чисто формальном матче «Виннипег» хотел бы подарить своим фанатам крутой перфоманс и сделать хороший анонс следующего сезона. Но «Кракен» в последних играх вдруг научился забивать.

Минимум 3 гола команда Хэкстола запульнула в 7 предыдущих встречах . В списке целей «Сиэтла» были серьезные соперники. Поэтому есть ощущение, что и «Джетс» придется несколько раз вытащить шайбы из своей сетки.

Ставка

В последнем матче регулярки «Кракен» испортит проводы «Виннипега» на отдых. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 3 за 2.37.