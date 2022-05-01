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    Как закончат сезон дебютанты НХЛ?

    «Виннипег» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч НХЛ 1 мая 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Сиэтл»
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    Уилл Борген
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 1 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. «Виннипег» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Мая 2022 года

    «Виннипег»

    В 81 игре чемпионата канадскому клубу из Манитобы удалось собрать 87 очков. С такими показателями команда финиширует на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    Во второй половине апреля «Виннипег» застрял в безвыигрышной серии, в ходе которой он не зацепил ни единого балла и пропустил минимум три шайбы в каждой встрече.

    Коэффициенты матча Виннипег — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
    •

    Все четыре матча упомянутого отрезка команда Дэйва Лоури скатала на чужом льду. Соперниками «Джетс» оказались «Флорида» (1:6), «Тампа-Бэй» (4:7), «Рейнджерс» (0:3) и «Каролина» (2:4).

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    Закончить серию поражений «Виннипегу» удалось в домашней встрече с «Колорадо» (4:1). С этого матча начался победный стрик, во время которого «Джетс» также успели грохнуть «Филадельфию» (4:0) и «Калгари» (3:1).

    «Сиэтл»

    В своем дебютном сезоне в НХЛ команда из Сиэтла взяла всего 60 баллов в 81 встрече. Из-за такой слабой статистики она заканчивает регулярку на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе.

    В конце чемпионата «Сиэтл» сумел скатать неплохую по своим меркам беспроигрышную серию, дошедшую до трех матчей. Однако после победного стрика команда схлопотала четыре подряд поражения.

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    • Более привычная для «Кракена» цепочка стартовала с провального выезда в Сент-Пол на игру с «Миннесотой» (3:6). Следом в Техасе команда Дэйва Хэкстола уступила «Далласу» (2:3), а в Канаде — «Ванкуверу» (2:5).

    Один из последних матчей «Сиэтл» провел на «Клаймат Пледж Арене», где проиграл «Лос-Анджелесу» (3:5). А еще в одной встрече с калифорнийской командой парни Хэкстола грохнули «Сан-Хосе» (3:0).

    Коэффициенты

    В последней игре регулярки букмекеры считают фаворитом «Виннипег» — 1.82. На ничью можно поставить за 4.50, а на победу «Сиэтла» — за 3.55.

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    Прогноз

    В чисто формальном матче «Виннипег» хотел бы подарить своим фанатам крутой перфоманс и сделать хороший анонс следующего сезона. Но «Кракен» в последних играх вдруг научился забивать.

    Минимум 3 гола команда Хэкстола запульнула в 7 предыдущих встречах. В списке целей «Сиэтла» были серьезные соперники. Поэтому есть ощущение, что и «Джетс» придется несколько раз вытащить шайбы из своей сетки.

    Ставка

    В последнем матче регулярки «Кракен» испортит проводы «Виннипега» на отдых. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сиэтла» больше 3 за 2.37.

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    «Виннипег» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на хоккей. Как закончат сезон дебютанты НХЛ?
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