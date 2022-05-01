В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «Остравар Арене» 1 мая. Начало запланировано на 13:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

После двух матчей на счету шведской сборной лежат 3 очка. В турнирной таблице она находится на третьем месте, отставая от финской команды на 2 балла.

В дебютной игре на чешском этапе Евротура Швеция зарубилась с Австрией. В этой встрече командой рулил и.о. тренера Маркус Окерблом. Его парни вырвали победу благодаря единственной шайбе в третьем периоде — 1:0.

Голом в матче с австрийцами отметился Линус Карлссон, реализовавший большинство. Всего за час игры «три короны» нанесли 33 броска в створ (3.03% точности), да и в защите отработали идеально.

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Во втором матче оборона как раз оказалась главной проблемой Швеции. Уже с Юханом Гарпенлевым на тренерской позиции представители Скандинавии были размазаны Чехией (3:9).

Финляндия

Финская сборная в двух встречах Евротура смогла затащить 5 очков, что делает ее единоличным лидером. Однако вторую Чехию команда обходит всего на 1 балл.

В первой игре Финляндия устроила замес как раз с чехами. В основное время соперники забросили по одной шайбе, а сама встреча дотянула до серии буллитов, в которой финны оказались сильнее — 2:1 Б.

В следующем матче команда Юкки Ялонена сыграла с Австрией и показала топовую атаку, запульнув в сетку андрологов четыре шайбы, правда, и в свою рамку финны получили парочку — 4:2.

За три периода игры с австрийцами команда Ялонена бахнула в створ ворот 39 раз, реализовав 12% моментов. В обороне финские парни отработали средне — 88.24% отраженных бросков.

Коэффициенты

На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, ничья оценивается в 4.00, а победа Финляндии — в 2.25.

Прогноз

В этом Евротуре финская команда продолжила беспроигрышный стрик, который было бы глупо прерывать в матче с такой слабой Швецией. Поэтому в предстоящей встрече финские парни позаботятся о том, чтобы закрепиться на первом месте и оставить за бортом лихорадящих соперников .

Ставка

В этой игре не стоит ждать сенсации, лучше довериться фавориту. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит за 2.25.