ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне и Хосеп Гвардиола«Лидс» — «Манчестер Сити». Онлайн Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Лука Модрич Ла Лига. «Реал» — чемпион, «Барселона» принимает «Мальорку», «Бетис» едет в гости к «Хетафе»
  • 19:32
    • «Реал» разгромил «Эспаньол» и стал чемпионом Ла Лиги
  • 17:28
    • ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом»
  • 16:05
    • «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счётом 6:0
  • 15:59
    • «Урал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Бикфалви
  • 19:15
    • «Астон Вилла» всухую победила «Норвич», который лишился шансов на спасение
  • 18:41
    • «Краснодар» дома обыграл «Ростов»
  • 18:35
    • «Бавария» проиграла «Майнцу», «Бохум» вырвал победу у дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    Оформит ли Финляндия победу в турнире?

    Швеция — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч Евротура 1 мая 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Чешские хоккейные игры Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Финляндии
    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финляндия
    В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «Остравар Арене» 1 мая. Начало запланировано на 13:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Евротур. Чешские Игры 01 Мая 2022 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 13:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
    •

    Швеция

    После двух матчей на счету шведской сборной лежат 3 очка. В турнирной таблице она находится на третьем месте, отставая от финской команды на 2 балла.

    В дебютной игре на чешском этапе Евротура Швеция зарубилась с Австрией. В этой встрече командой рулил и.о. тренера Маркус Окерблом. Его парни вырвали победу благодаря единственной шайбе в третьем периоде — 1:0.

    Голом в матче с австрийцами отметился Линус Карлссон, реализовавший большинство. Всего за час игры «три короны» нанесли 33 броска в створ (3.03% точности), да и в защите отработали идеально.

    Все прогнозы на хоккей

    Во втором матче оборона как раз оказалась главной проблемой Швеции. Уже с Юханом Гарпенлевым на тренерской позиции представители Скандинавии были размазаны Чехией (3:9).

    Финляндия

    Финская сборная в двух встречах Евротура смогла затащить 5 очков, что делает ее единоличным лидером. Однако вторую Чехию команда обходит всего на 1 балл.

    В первой игре Финляндия устроила замес как раз с чехами. В основное время соперники забросили по одной шайбе, а сама встреча дотянула до серии буллитов, в которой финны оказались сильнее — 2:1 Б.

    В следующем матче команда Юкки Ялонена сыграла с Австрией и показала топовую атаку, запульнув в сетку андрологов четыре шайбы, правда, и в свою рамку финны получили парочку — 4:2.

    За три периода игры с австрийцами команда Ялонена бахнула в створ ворот 39 раз, реализовав 12% моментов. В обороне финские парни отработали средне — 88.24% отраженных бросков.

    Коэффициенты

    На победу Швеции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.60, ничья оценивается в 4.00, а победа Финляндии — в 2.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз

    В этом Евротуре финская команда продолжила беспроигрышный стрик, который было бы глупо прерывать в матче с такой слабой Швецией. Поэтому в предстоящей встрече финские парни позаботятся о том, чтобы закрепиться на первом месте и оставить за бортом лихорадящих соперников.

    Ставка

    В этой игре не стоит ждать сенсации, лучше довериться фавориту. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Порту — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес Галакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Доусон — Гордон
  • Прочие
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Орловский — Коллье
  • Прочие
  • Завтра в 04:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Фонт — Вера
  • Прочие
  • Завтра в 04:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Калинина — Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саккари — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Финляндия: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на хоккей. Оформит ли Финляндия победу в турнире?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры