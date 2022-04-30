В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 81 игре регулярного чемпионата команда из Миссури забрала у конкурентов 109 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она закрепилась на третьей позиции.

Последняя домашняя встреча «Сент-Луиса» запомнилась публике «Энтерпрайз-центра» зарубой с «Бостоном», в которой «музыканты» потерпели поражение в овертайме (2:3 ОТ).

После игры на своем льду команда Крейга Беруби скатала четыре матча в гостях. В период с 22 по 25 апреля «ноты» оформили три победы. Мини-серию они открыли встречей с «Сан-Хосе» (3:1).

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В следующих матчах «Сент-Луис» переиграл «Аризону» (5:4 ОТ) и «Анахайм» (6:3). После выноса «утят» парни Беруби приземлились в Денвере, где не смогли зацепиться за очки в игре с «Колорадо» (3:5).

«Вегас»

Для парней из Лас-Вегаса сезон может считаться провальным. В 81 игре команда набрала 92 очка и заняла четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, пролетев мимо Кубка Стэнли.

В пяти матчах из шести последних «Вегас» проиграл, что и стало причиной грустной концовки чемпионата. В двух встречах упомянутого периода «Голден Найтс» уступили «Эдмонтону» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

Единственную в недавнем прошлом победу команда Питера Дебура вытащила в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Но после зарубы с «Кэпиталз» «рыцари» снова пережили серию поражений.

Первую потерю очков «Вегас» позволил себе в матче с андердогом — «Сан-Хосе» (4:5 Б). Затем «отбросы» слили важнейшую встречу с «Далласом» (2:3 Б), а 28 апреля парни Дебура не смогли перебить по буллитам «Чикаго» (3:4 Б).

Коэффициенты

На победу «Сент-Луиса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.08, ничью можно поймать за 4.48. А взять победу «Вегаса» они предлагают с кэфом 2.99.

Прогноз

Несмотря на то что для «Сент-Луиса» в матче ничего не решается, он может грохнуть «Вегас», потому что сейчас «музыканты» банально сильнее проваливших концовку сезона ребят Дебура . Кроме того, среди кадровых потерь «отбросов» семь хоккеистов, что только увеличивает шансы «Блюз».

Ставка

Предстоящий матч должен пройти без сенсации для хозяев. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит за 2.08.