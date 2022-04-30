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    В последнем матче регулярки «Сент-Луис» не откажется от двух очков?

    «Сент-Луис» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Вегас»
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    Владимир Тарасенко
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Апреля 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Вегас Вегас
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    В 81 игре регулярного чемпионата команда из Миссури забрала у конкурентов 109 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она закрепилась на третьей позиции.

    Последняя домашняя встреча «Сент-Луиса» запомнилась публике «Энтерпрайз-центра» зарубой с «Бостоном», в которой «музыканты» потерпели поражение в овертайме (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Вегас

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    После игры на своем льду команда Крейга Беруби скатала четыре матча в гостях. В период с 22 по 25 апреля «ноты» оформили три победы. Мини-серию они открыли встречей с «Сан-Хосе» (3:1).

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    В следующих матчах «Сент-Луис» переиграл «Аризону» (5:4 ОТ) и «Анахайм» (6:3). После выноса «утят» парни Беруби приземлились в Денвере, где не смогли зацепиться за очки в игре с «Колорадо» (3:5).

    «Вегас»

    Для парней из Лас-Вегаса сезон может считаться провальным. В 81 игре команда набрала 92 очка и заняла четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, пролетев мимо Кубка Стэнли.

    В пяти матчах из шести последних «Вегас» проиграл, что и стало причиной грустной концовки чемпионата. В двух встречах упомянутого периода «Голден Найтс» уступили «Эдмонтону» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

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    • Единственную в недавнем прошлом победу команда Питера Дебура вытащила в матче с «Вашингтоном» (4:3 ОТ). Но после зарубы с «Кэпиталз» «рыцари» снова пережили серию поражений.

    Первую потерю очков «Вегас» позволил себе в матче с андердогом — «Сан-Хосе» (4:5 Б). Затем «отбросы» слили важнейшую встречу с «Далласом» (2:3 Б), а 28 апреля парни Дебура не смогли перебить по буллитам «Чикаго» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Сент-Луиса» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.08, ничью можно поймать за 4.48. А взять победу «Вегаса» они предлагают с кэфом 2.99.

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    Прогноз

    Несмотря на то что для «Сент-Луиса» в матче ничего не решается, он может грохнуть «Вегас», потому что сейчас «музыканты» банально сильнее проваливших концовку сезона ребят Дебура. Кроме того, среди кадровых потерь «отбросов» семь хоккеистов, что только увеличивает шансы «Блюз».

    Ставка

    Предстоящий матч должен пройти без сенсации для хозяев. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит за 2.08.

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    «Сент-Луис» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на хоккей. В последнем матче регулярки «Сент-Луис» не откажется от двух очков?
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