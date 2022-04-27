В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонские хоккеисты приняли участие в 79 играх чемпионата и заработали 103 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает четвертую позицию.

Недавно (10-15 апреля) «Бостон» умудрился схлопотать три подряд поражения. При этом не во всех матчах соперниками «Брюинз» были мощные ребята. Но покончить с этим «мишкам» помогла домашняя встреча с «Питтсбургом» 16 апреля (2:1).

Коэффициенты матча Бостон — Флорида 1 2.55 X 4.60 2 2.25 Ставка

После игры с «Пингвинз» команда Брюса Кэссиди посетила «Энтерпрайз-центр», где взяла верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), а ответку с «Питтсбургом» в Пенсильвании «Бис» провалили (0:4).

Все прогнозы на НХЛ

Пережив крупное поражение, «Бостон» вовремя пришел в себя и стрельнул двумя победами. В «ТД Гарден» он разобрался с «Рейнджерс» (3:1), а в «Белл Центре» — с «Монреалем» (5:3).

«Флорида»

Проведя 79 поединков в регулярке, бригада из Санрайза выбила себе 120 очков, благодаря чему она закончила чемпионат на первом месте в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе.

С 30 марта по 24 апреля «Флорида» выкатила беспроигрышную серию, прожившую 13 матчей. В восьми встречах «коты» справились с соперниками в основное время, а в десяти — забрасывали минимум 4 шайбы.

Завершить данный стрик команде Эндрю Брюнетта посчастливилось на «ФЛА Лайв Арене». В одном из двух поединков на своем льду «Пантерз» грохнули «Детройт» (5:2).

В последней же игре серии «Флорида» выцепила победу у «Торонто» в овертайме (3:2 ОТ). Накрылась сказка «пантер» в дерби с «Тампой-Бэй». В зарубе с «Болтс» хоккеисты Брюнетта устроили проходной двор в защите (4:8).

Коэффициенты

Взять победу «Бостона» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.80, ничья оценивается в 4.10, а победа «Флориды» — в 2.23.

Прогноз

Несмотря на решенные задачи в регулярке, «Флориду» не может не расстраивать поражение в дерби с нелюбимой «Тампой». Разумеется, после такого номера она попытается самоутвердиться во встрече с «Брюинз» , у которых в недавнем прошлом хватало поражений.

Ставка

В Бостоне команда Брюнетта устроит месиво с достойным перформансом и заберет очки. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.73.