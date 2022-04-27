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    Визит в Бостон «Флорида» проведет ярко?

    «Бостон» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.73) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Флорида»
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    «Флорида» в игре с «Тампой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «ТД Гарден» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года

    «Бостон»

    Бостонские хоккеисты приняли участие в 79 играх чемпионата и заработали 103 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает четвертую позицию.

    Недавно (10-15 апреля) «Бостон» умудрился схлопотать три подряд поражения. При этом не во всех матчах соперниками «Брюинз» были мощные ребята. Но покончить с этим «мишкам» помогла домашняя встреча с «Питтсбургом» 16 апреля (2:1).

    Коэффициенты матча Бостон — Флорида

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    После игры с «Пингвинз» команда Брюса Кэссиди посетила «Энтерпрайз-центр», где взяла верх над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ), а ответку с «Питтсбургом» в Пенсильвании «Бис» провалили (0:4).

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    Пережив крупное поражение, «Бостон» вовремя пришел в себя и стрельнул двумя победами. В «ТД Гарден» он разобрался с «Рейнджерс» (3:1), а в «Белл Центре» — с «Монреалем» (5:3).

    «Флорида»

    Проведя 79 поединков в регулярке, бригада из Санрайза выбила себе 120 очков, благодаря чему она закончила чемпионат на первом месте в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе.

    С 30 марта по 24 апреля «Флорида» выкатила беспроигрышную серию, прожившую 13 матчей. В восьми встречах «коты» справились с соперниками в основное время, а в десяти — забрасывали минимум 4 шайбы.

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    • Завершить данный стрик команде Эндрю Брюнетта посчастливилось на «ФЛА Лайв Арене». В одном из двух поединков на своем льду «Пантерз» грохнули «Детройт» (5:2).

    В последней же игре серии «Флорида» выцепила победу у «Торонто» в овертайме (3:2 ОТ). Накрылась сказка «пантер» в дерби с «Тампой-Бэй». В зарубе с «Болтс» хоккеисты Брюнетта устроили проходной двор в защите (4:8).

    Коэффициенты

    Взять победу «Бостона» в этой встрече букмекеры предлагают за 2.80, ничья оценивается в 4.10, а победа «Флориды» — в 2.23.

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    Прогноз

    Несмотря на решенные задачи в регулярке, «Флориду» не может не расстраивать поражение в дерби с нелюбимой «Тампой». Разумеется, после такого номера она попытается самоутвердиться во встрече с «Брюинз», у которых в недавнем прошлом хватало поражений.

    Ставка

    В Бостоне команда Брюнетта устроит месиво с достойным перформансом и заберет очки. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -1 за 2.73.

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    «Бостон» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. Визит в Бостон «Флорида» проведет ярко?
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