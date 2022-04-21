В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 21 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадские парни из Альберты провели в чемпионате 76 поединков, в которых взяли 94 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает второе место, опережая «Лос-Анджелес» на 4 балла.

В конце прошлого месяца «Эдмонтон» начал беспощадную серию, в период которой успел оформить шесть побед кряду. Все прекратилось 10 апреля, когда дома «Ойлерз» не справились с «Колорадо» (1:2 Б).

После проигранных «Эвеланш» буллитов подопечные Джея Вудкрофта в Сент-Поле зарубились с «Миннесотой». В гостевой игре в «Эксел Энерджи Центре» канадцы были ужасны (1:5).

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Зато в двух последних встречах «Эдмонтон» не пропустил ни единого гола. В Теннесси бригада Вудкрофта грохнула «Нэшвилл» (4:0), а на своей территории поиздевалась над «Вегасом» (4:0).

«Даллас»

Техасцы приняли участие в 76 играх регулярки и захватили 91 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» сейчас идут пятыми и отстают от «Нэшвилла» по дополнительным показателям.

В первой половине апреля «Даллас» дома пережил две потери очков кряду. На своем льду он слился в овертайме «Торонто» (3:4 ОТ) и умудрился провалить матч с «Нью-Джерси» (1:3).

После нежелательной сенсации в битве с «Дэвилз» команда Рика Боунесса затащила по 2 балла в поединках с «Чикаго» (6:4) и «Тампой-Бэй» (1:0), но затем снова уступила, на этот раз — «Миннесоте» (2:3 ОТ).

Последний на сегодняшний день домашний матч «Даллас» скатал с «Сан-Хосе» и оформил победу с минимальным перевесом (1:0). А в недавней гостевой встрече «Старз» крупно влетели «Ванкуверу» (2:6).

Коэффициенты

В этом матче поставить на победу «Эдмонтона» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью они грузят кэф 4.52, а на победу «Далласа» — 2.56.

Прогноз

Хорошо проведенная концовка регулярки позволяет «Ойлерз» надежно удерживать вторую строчку в Тихоокеанском дивизионе и думать о предстоящем плей-офф раунде.

При этом канадцы не сбавляют темп и с удовольствием наказывают соперников за их слабые стороны , коих у «Далласа» в последнее время вылезло немало.

Ставка

В четырех встречах из семи недавних техасцы проиграли. Перед визитом на матч с серьезными канадскими парнями это не лучшая статистика. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» победит за 2.35.