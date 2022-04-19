НХЛ. «Вашингтон» одолел «Колорадо», «Ванкувер» разгромил «Даллас»

«Чикаго» — «Калгари» 2:5

«Калгари» со 103 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 61 очком — на 14-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Калгари» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Голы: Дюбе — 14 (Хэнифин, Коулмэн), 0:22 — 0:1. Годро — 37 (Ткачак, Задоров), 6:23 — 0:2. Т. Джонсон — 2 (Тэйвз, Кубалик), 7:06 — 1:2. Коулмэн — 16 (Шилингтон), 14:41 — 1:3. Регула — 1 (Маккейб, Дебринкэт), 32:54 — 2:3. Годро — 38 (п.в., Ткачак), 58:28 — 2:4. Шилингтон — 9 (п.в., Маркстрем), 58:53 — 2:5Вратари: Ланкинен (58:10) — МаркстремШтраф: 8-6Броски: 23 (6+8+9) — 35 (14+15+6)

«Чикаго» — «Калгари» 2:5

«Колорадо» — «Вашингтон» 2:3

В составе столичного клуба отличился Александр Овечкин. Теперь в активе форварда 48 шайб в сезоне. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Голкипер Илья Самсонов отразил 24 броска. Форвард хозяев льда Валерий Ничушкин забросил одну шайбу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Хэтэуэй — 14 (Ларссон, Шульц), 4:02 — 0:1. Ничушкин — 22 (Байрам, Макар), 17:05 — 1:1. Овечкин — 48 (бол., Кузнецов, Карлсон), 33:27 — 1:2. Лехконен — 16 (Штурм, Обе-Кубель), 48:13 — 2:2. Юханссон — 8 (Шири), 50:46 — 2:3Вратари: Кемпер (58:23) — СамсоновШтраф: 4-6Броски: 25 (11+4+10) — 27 (10+7+10)

«Колорадо» прервал победную серию, которая длилась девять матчей.

«Колорадо» — «Вашингтон» 2:3

«Вегас» — «Нью-Джерси» 2:3

«Вегас» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 61 очком — на 14-й строчке Востока.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) Голы: Бастиан — 12 (Маклеод, Сиверсон), 6:54 — 0:1. Колесар — 7 (Руа, Теодор), 37:37 — 1:1. Юнссон — 13 (Бастиан, Бол), 43:14 — 1:2. Боквист — 9, 47:57 — 1:3. Стивенсон — 18 (Маршессо, Пачиоретти), 58:46 — 2:3Вратари: Ленер (57:19 — 58:46, 58:57) — ХэммондШтраф: 2-2Броски: 44 (10+16+18) — 28 (12+6+10)

«Вегас» — «Нью-Джерси» 2:3

«Аризона» — «Каролина» 3:5

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников очков в этой встрече не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Каролина» — 3:5 (0:1, 3:3, 0:1) Голы: Трочек — 20 (Шей, Нечас), 4:01 — 0:1. Фаст — 13, 21:47 — 0:2. Доми — 10 (Нидеррайтер, Пеши), 24:43 — 0:3. Ритчи — 12 (Смит, Кессел), 26:32 — 1:3. Нидеррайтер — 23 (Доми, Пеши), 31:52 — 1:4. Эрикссон — 3 (Капобьянко, Лэдд), 36:15 — 2:4. Гальченюк — 6 (Капобьянко, Бойд), 38:42 — 3:4. Ахо — 36 (Джарвис, Слэвин), 48:10 — 3:5Вратари: Веймелка — РаантаШтраф: 2-8Броски: 26 (7+14+5) — 51 (15+24+12)

«Каролина» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Аризона» — 16-я на «Западе».

«Аризона» — «Каролина» 3:5

«Сиэтл» — «Оттава» 4:2

«Сиэтл» с 56 очками занимает 15-е место в Западной конференции, «Оттава» с 63 очками — на 13-й строчке Востока.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Оттава» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) Голы: Спронг — 12 (бол., Раск, Данн), 4:36 — 1:0. Ткачак — 28 (Браун), 21:11 — 1:1. Холден — 5 (Зайцев, Келли), 23:15 — 1:2. Бенайерс — 2 (Ларссон, Данн), 29:52 — 2:2. Раск — 8 (Донской, Веннберг), 36:15 — 3:2. Маккэн — 26 (п.в., Ларссон, Данн), 58:49 — 4:2Вратари: Дриджер — Форсберг (58:24 — 58:49)Штраф: 9-15Броски: 29 (11+11+7) — 14 (3+7+4)

«Сиэтл» — «Оттава» 4:2

«Ванкувер» — «Даллас» 6:2

Российский нападающий «Кэнакс» Василий Подколзин набрал два (1+1) очка. В составе «Старз» результативную передачу отдал Александр Радулов.

«Даллас» занимает седьмое место в таблице Запданой конференции. «Ванкувер» — десятый.