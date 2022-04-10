В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Филадельфийцы приняли участие в 71 встрече сезона, заработав всего 57 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона оранжевые засели на седьмой позиции.

В период с 26 марта по 3 апреля «Филадельфия» потерпела четыре подряд поражения. Трижды «летчики» слились в гостях. Их соперниками на чужом льду оказались «Колорадо» (3:6), «Нэшвилл» (4:5) и «Миннесота» (1:4).

Еще один ощутимый облом ждал команду Майка Йео в «Веллс Фарго Центре», где она влетела «Торонто» (3:6). Прервать проблемную череду поединков «Флайерз» удалось благодаря небольшой сенсации в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б).

Все прогнозы на НХЛ

После выезда в «Мэдисон Сквер Гарден» «Филадельфия» вернулась домой, но не смогла справиться с «Коламбусом» (2:4). Спустя пару дней коллектив Йео встретился с «Блю Джекетс» в гостях. На чужой территории парни из Пенсильвании взяли верх (4:1).

«Анахайм»

Калифорнийская команда провела в регулярке 72 поединка, зацепив за это время 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утята» находятся на шестой строчке.

Недавно «Анахайм» пережил кошмарную серию поражений из 11 матчей, которая закончилась двумя встречами с «Далласом» в «Хонда Центре» (2:3, 2:3 ОТ).

Прервать затянувшуюся черную полосу калифорнийцам удалось 2 апреля. В тот день команда Далласа Икинса отправилась в Финикс, где на «Хила Ривер Арене» не пожалела «Аризону» (5:0).

После разгрома «койотов» «Анахайм» вновь раздает очки. В двух последних встречах «Дакс» уступили и пропустили суммарно 10 голов. При родных болельщиках «утки» слились «Эдмонтону» (1:6) и «Калгари» (2:4).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Филадельфию» букмекеры предлагают за 2.41, ничья оценивается в 4.38, а победа «Анахайма» — в 2.68.

Прогноз

В недавних играх (в четырех подряд) «Флайерз» пережили поражения от топ-команд, а в предстоящем матче их соперником будет скатившийся «Анахайм», в замесе с которым филадельфийцы возьмут максимум очков . Уж очень плохо сейчас выглядят «утки», чтобы рассчитывать на успех в «Веллс Фарго Центре».

Ставка

Дома команда Йео не даст слабину в подобной встрече. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит за 2.41.