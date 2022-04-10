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    Справится ли на своем льду «Филадельфия» с «Анахаймом»?

    «Филадельфия» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.41) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Анахайм»
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    Джеймс Ван Римстдик
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Филадельфия» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    Филадельфийцы приняли участие в 71 встрече сезона, заработав всего 57 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона оранжевые засели на седьмой позиции.

    В период с 26 марта по 3 апреля «Филадельфия» потерпела четыре подряд поражения. Трижды «летчики» слились в гостях. Их соперниками на чужом льду оказались «Колорадо» (3:6), «Нэшвилл» (4:5) и «Миннесота» (1:4).

    Еще один ощутимый облом ждал команду Майка Йео в «Веллс Фарго Центре», где она влетела «Торонто» (3:6). Прервать проблемную череду поединков «Флайерз» удалось благодаря небольшой сенсации в игре с «Рейнджерс» (4:3 Б).

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    После выезда в «Мэдисон Сквер Гарден» «Филадельфия» вернулась домой, но не смогла справиться с «Коламбусом» (2:4). Спустя пару дней коллектив Йео встретился с «Блю Джекетс» в гостях. На чужой территории парни из Пенсильвании взяли верх (4:1).

    «Анахайм»

    Калифорнийская команда провела в регулярке 72 поединка, зацепив за это время 68 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утята» находятся на шестой строчке.

    Недавно «Анахайм» пережил кошмарную серию поражений из 11 матчей, которая закончилась двумя встречами с «Далласом» в «Хонда Центре» (2:3, 2:3 ОТ).

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    • Прервать затянувшуюся черную полосу калифорнийцам удалось 2 апреля. В тот день команда Далласа Икинса отправилась в Финикс, где на «Хила Ривер Арене» не пожалела «Аризону» (5:0).

    После разгрома «койотов» «Анахайм» вновь раздает очки. В двух последних встречах «Дакс» уступили и пропустили суммарно 10 голов. При родных болельщиках «утки» слились «Эдмонтону» (1:6) и «Калгари» (2:4).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Филадельфию» букмекеры предлагают за 2.41, ничья оценивается в 4.38, а победа «Анахайма» — в 2.68.

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    Прогноз

    В недавних играх (в четырех подряд) «Флайерз» пережили поражения от топ-команд, а в предстоящем матче их соперником будет скатившийся «Анахайм», в замесе с которым филадельфийцы возьмут максимум очков. Уж очень плохо сейчас выглядят «утки», чтобы рассчитывать на успех в «Веллс Фарго Центре».

    Ставка

    Дома команда Йео не даст слабину в подобной встрече. Наши прогноз и ставка — «Филадельфия» победит за 2.41.

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    «Филадельфия» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на хоккей. Справится ли на своем льду «Филадельфия» с «Анахаймом»?
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