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    Кто возьмет верх в «кошачьем» дерби?

    «Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Флорида»
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    «Флорида» в игре с «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Теннесси провел в регулярке 70 матчей, после которых на его счет упали 86 очков. В таблице Центрального дивизиона «Предс» идут четвертыми, опережая на 2 балла пятый «Даллас».

    После двух спортивных унижений 23 и 25 марта в играх с «Лос-Анджелесом» (1:6) и «Вегасом» (1:6) «Нэшвиллу» удалось оформить четыре победы в пяти следующих встречах.

    Первые два очка «хищники» затащили в результативном замесе с «Филадельфией» (5:4), после которого спокойно вынесли «Оттаву» (4:1). Апрельская часть регулярки началась для команды Джона Хайнса с поражения от «Баффало» (3:4).

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    После грустного выезда в Буффало «Нэшвилл» вернулся домой, где грохнул «Миннесоту» (6:2). Последнюю игру «хищники» скатали в Канаде. Снова ребятам Хайнса удалось прихлопнуть «Оттаву» (3:2).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза затащила 106 баллов. Для этого ей понадобилась 71 встреча регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» уверенно лидируют и уже точно выходят в плей-офф.

    Последнее поражение в чемпионате «Флорида» пережила 28 марта. В Канаде она крупно проиграла «Торонто» (2:5). Зато с 30 числа по сей день «Пантерз» не уступили ни разу за шесть матчей.

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    • Беспроигрышная серия «котов» стартовала с двух поединков на «ФЛА Лайв Арене». При родной публике подопечные Эндрю Брюнетта вынесли «Монреаль» (7:4) и «Чикаго» (4:0).

    Продолжила «Флорида» ломать соперников и в гостях. На чужом льду были обыграны «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) и «Баффало» (5:3). Вернувшись на родину, «пантеры» прихлопнули «Торонто» (7:6 ОТ) и снова расправились с «Баффало» (4:3).

    Коэффициенты

    Взять победу «Нэшвилла» в этой игре букмекеры предлагают за 2.75, ничью они рассматривают за 4.25, а победу «Флориды» — за 2.18.

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    Прогноз

    К очному матчу обе команды подходят в отличной форме. При этом «Пантерз» не проигрывают никому уже в течение шести поединков. Чисто на классе команда Эндрю Брюнетта может взять очки в Теннесси, особо не засматриваясь на «Нэшвилл» и его турнирные задачи.

    Ставка

    В очном замесе гостей из Санрайза считают фаворитами, рекомендуем довериться такому раскладу. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.18.

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    «Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет верх в «кошачьем» дерби?
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