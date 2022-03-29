В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Энтерпрайз-Центре» 29 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Коллективу из Миссури удалось затащить 79 очков в 64 играх регулярки. С такой статистикой он замыкает первую тройку в Центральном дивизионе и обходит конкурентов на 1+ балл.

Пять матчей из шести последних «Сент-Луис» провел слабо, из-за чего в упомянутый период он раздал очки соперникам. Первое поражение в данном отрезке случилось 14 марта. Тогда «Блюз» проиграл «Виннипегу» (3:4 ОТ).

В следующем домашнем поединке команда Крейга Беруби не смогла перебить «Питтсбург» в серии буллитов (2:3 Б). Следом «музыканты» съездили в Огайо, где уступили «Коламбусу» (4:5).

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Единственную в недавнем прошлом победу «Сент-Луис» сумел оформить во встрече с «Вашингтоном» (5:2). Последние игры закончились для «Блюз» поражениями от «Филадельфии» (2:5) и «Каролины» (2:7).

«Ванкувер»

Канадская бригада из Британской Колумбии провела в чемпионате 67 матчей и взяла в них 73 балла. В таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» находятся на пятом месте и отстают от плей-офф позиций на 3 пункта.

У «Ванкувера» ситуация в регулярке не особо отличается от той, в которую вогнал себя «Сент-Луис». В четырех встречах из шести предыдущих «касатки» потерпели поражения.

В период с 18 по 21 марта команда Брюса Будро успела трижды кряду проиграть дома. На «Роджерс Арене» «Накс» уступили «Детройту» (0:1), «Калгари» (2:5) и «Баффало» (2:3 ОТ).

За пределами своей территории «Ванкувер» сыграл получше. Сперва он прихлопнул «Колорадо» (3:1), а после осечки в замесе с «Миннесотой» (2:3 ОТ) была победа над «Далласом» (4:1).

Коэффициенты

Поставить в предстоящем матче на «Сент-Луис» букмекеры предлагают за 1.97, победа «Ванкувера» оценивается в 3.40, а ничья — в 4.22.

Прогноз

Последний раз на своем льду «Блюз» выигрывали больше двух недель назад. С тех пор болельщики в Миссури наблюдали за тем, как их любимцев громят разного уровня соперники.

В ближайшей игре у команды Беруби будут неплохие шансы прервать эту серию, поскольку «Ванкувер» сейчас сам нестабилен и имеет ряд кадровых потерь .

Ставка

Сразу 7 хоккеистов «Кэнакс» пропустят встречу в «Энтерпрайз-Центре». Для «музыкантов» это хорошая новость. Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит с форой -1 за 2.10.