«Даллас»
В 52 играх регулярного первенства техасцы смогли забрать себе 61 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» занимают пятое место и опережают ближайшего конкурента на 6 очков.
В период с 16 по 21 февраля «Даллас» провел 3-матчевую выездную серию. Дважды на чужом льду «Старз» удалось победить. Сперва в Денвере гости разгромили «Колорадо» (4:1).
Коэффициенты матча Даллас — Лос-Анджелес
Позже в Иллинойсе парни Рика Боунесса перебили «Чикаго» по буллитам (1:0 Б). Финальную встречу гостевой серии «шерифы» запороли, уступив одному из аутсайдеров — «Аризоне» (1:3).
Вернувшись в «Эксел Энерджи Центр», «Даллас» переиграл «Виннипег» (3:2 ОТ). В двух последних на сегодня встречах «Старз» уступили «Нэшвиллу» (1:2 Б) и одержали верх над «Баффало» (4:2).
«Лос-Анджелес»
Калифорнийцы провели в чемпионате 54 матча, в которых им удалось собрать 65 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «монархи» занимают второе место, отставая на 3 пункта от лидера.
С 19 по 27 февраля «Лос-Анджелес» неприятно удивил своих соперников, оформив 5-матчевую победную серию, которая начала набирать обороты в выездной игре с «Вегасом» (4:3 ОТ).
После встречи с «Голден Найтс» подопечные Тодда Маклеллана отправились в Финикс, где дважды зарубились с «Аризоной». Оба раза «Кингз» оказались сильнее (5:3, 3:2).
Еще 2 балла «Лос-Анджелес» захватил в калифорнийском дерби против «Анахайма» (4:1). Позже «короли» успели разгромить «Айлендерс» (5:2), а последней игре они крупно влетели «Бостону» (0:7).
Коэффициенты
На «Даллас» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.30, кэф на «Лос-Анджелес» — 2.70, а на ничью — 4.40.
Прогноз
В своих результатах «Даллас» по-прежнему не может считаться стабильным, в то время как «Кингз» недавно оформили беспроигрышную серию, которая утонула во встрече с «Бостоном».
Однако
Ставка
В предстоящем матче команда Рика Боунесса намерена накинуть себе еще +2 очка. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит за 2.30.