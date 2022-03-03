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    «Даллас» дома возьмет максимум в игре с «Лос-Анджелесом»?

    «Даллас» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 3 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лос-Анджелес»
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    Александр Радулов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 3 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Марта 2022 года

    «Даллас»

    В 52 играх регулярного первенства техасцы смогли забрать себе 61 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона «шерифы» занимают пятое место и опережают ближайшего конкурента на 6 очков.

    В период с 16 по 21 февраля «Даллас» провел 3-матчевую выездную серию. Дважды на чужом льду «Старз» удалось победить. Сперва в Денвере гости разгромили «Колорадо» (4:1).

    Коэффициенты матча Даллас — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    Позже в Иллинойсе парни Рика Боунесса перебили «Чикаго» по буллитам (1:0 Б). Финальную встречу гостевой серии «шерифы» запороли, уступив одному из аутсайдеров — «Аризоне» (1:3).

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    Вернувшись в «Эксел Энерджи Центр», «Даллас» переиграл «Виннипег» (3:2 ОТ). В двух последних на сегодня встречах «Старз» уступили «Нэшвиллу» (1:2 Б) и одержали верх над «Баффало» (4:2).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийцы провели в чемпионате 54 матча, в которых им удалось собрать 65 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «монархи» занимают второе место, отставая на 3 пункта от лидера.

    С 19 по 27 февраля «Лос-Анджелес» неприятно удивил своих соперников, оформив 5-матчевую победную серию, которая начала набирать обороты в выездной игре с «Вегасом» (4:3 ОТ).

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    • После встречи с «Голден Найтс» подопечные Тодда Маклеллана отправились в Финикс, где дважды зарубились с «Аризоной». Оба раза «Кингз» оказались сильнее (5:3, 3:2).

    Еще 2 балла «Лос-Анджелес» захватил в калифорнийском дерби против «Анахайма» (4:1). Позже «короли» успели разгромить «Айлендерс» (5:2), а последней игре они крупно влетели «Бостону» (0:7).

    Коэффициенты

    На «Даллас» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.30, кэф на «Лос-Анджелес» — 2.70, а на ничью — 4.40.

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    Прогноз

    В своих результатах «Даллас» по-прежнему не может считаться стабильным, в то время как «Кингз» недавно оформили беспроигрышную серию, которая утонула во встрече с «Бостоном».

    Однако расклад сил играет сейчас в пользу техасцев, которые продолжают сохранять запредельную мотивацию и стараться тащить максимум очков в каждой встрече.

    Ставка

    В предстоящем матче команда Рика Боунесса намерена накинуть себе еще +2 очка. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит за 2.30.

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    «Даллас» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» дома возьмет максимум в игре с «Лос-Анджелесом»?
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