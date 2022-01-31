«Даллас»
В 41 матче регулярки техасская бригада отвоевала у конкурентов 46 очков. Сейчас «шерифы» занимают пятое место в Центральном дивизионе и отстают от четверки лучших на 9 пунктов.
После 3-матчевой серии крупных поражений «Даллас» сумел оформить четыре подряд победы. Удачная линия поединков стартовала со встречи в «КиБанк Центре», где «Старз» перебили «Баффало» (5:4).
Коэффициенты матча Даллас — Бостон
Еще одно непростое испытание ждало команду Рика Боунесса в Мичигане. На «Литл Сизарс Арене» техасские гости выбили нужный результат в овертайме (5:4 ОТ).
В двух следующих гостевых матчах «Даллас» припечатал «Филадельфию» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:1). А в свежем домашнем поединке «шерифы» без шансов слились «Вашингтону» (0:5).
«Бостон»
На счету бостонцев лежат 53 балла, которые команде удалось выхватить в 41 встрече. В рейтинге Атлантического дивизиона она замыкает четверку сильнейших, опережая пятый «Детройт» на 9 очков.
Чуть больше недели назад «Бостон» пережил одно из крупнейших для себя поражений в текущем сезоне. Во встрече 19 января «медведи» в «ТД Гарден» встретились с «Каролиной», от которой и получили полную сетку (1:7).
После унижения в родных стенах подопечные Брюса Кэссиди сумели дома победить «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2). А 25 числа «Брюинз» на своей площадке слились «Анахайму» (3:5).
Закончив домашнюю серию, «Бостон» отправился в гостевое турне. Сперва в Денвере он уступил «Колорадо» (3:4 ОТ), а затем в Финиксе — вырвал победу над «Аризоной» (2:1).
Коэффициенты
Победа «Далласа» в предстоящей игре оценивается букмекерами в 2.76, на «Бостон» можно поставить за 2.25, а на ничью — за 4.58.
Прогноз
В очной игре в Техасе сойдутся клубы, которые хоть и умеют побеждать, но при этом не славятся высокой результативностью. Опасаясь друг друга, эти соперники завершат встречу «низом», как это было в семи поединках из восьми предыдущих, где
Ставка
После выноса в одну калитку от «Вашингтона» команда Боунесса подрехтует защиту и не допустит еще одно унижение при родных трибунах. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.08.