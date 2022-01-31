ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино продвигает мундиаль раз в два годаЧМ раз в два года сулит потрясения, но ФИФА и УЕФА договорятся Станислав ЧерчесовНеуклюжий и медленный «Ференцварош». Черчесов проиграл и усилил интригу в чемпионате Венгрии Даниил МедведевВторой год подряд. Медведев разбил Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 13:12
    • Барти стала чемпионкой Australian Open
  • 16:14
    • Кирьос и Коккинакис выиграли мужской парный турнир на Australian Open
  • 13:38
    • Фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту закона о Fan ID
  • 13:26
    • Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы
  • 12:35
    • Азмун: Все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце
  • 12:17
    • «Зенит» отправился на сбор в Португалию без Азмуна
  • 12:07
    • Фанаты «Уфы» отказались оформлять Fan ID
    Все новости спорта

    Домашний матч «Далласа» пройдет тихо?

    «Даллас» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 31 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас» против «Вашингтона»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Января 2022 года

    «Даллас»

    В 41 матче регулярки техасская бригада отвоевала у конкурентов 46 очков. Сейчас «шерифы» занимают пятое место в Центральном дивизионе и отстают от четверки лучших на 9 пунктов.

    После 3-матчевой серии крупных поражений «Даллас» сумел оформить четыре подряд победы. Удачная линия поединков стартовала со встречи в «КиБанк Центре», где «Старз» перебили «Баффало» (5:4).

    Коэффициенты матча Даллас — Бостон

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Еще одно непростое испытание ждало команду Рика Боунесса в Мичигане. На «Литл Сизарс Арене» техасские гости выбили нужный результат в овертайме (5:4 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В двух следующих гостевых матчах «Даллас» припечатал «Филадельфию» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:1). А в свежем домашнем поединке «шерифы» без шансов слились «Вашингтону» (0:5).

    «Бостон»

    На счету бостонцев лежат 53 балла, которые команде удалось выхватить в 41 встрече. В рейтинге Атлантического дивизиона она замыкает четверку сильнейших, опережая пятый «Детройт» на 9 очков.

    Чуть больше недели назад «Бостон» пережил одно из крупнейших для себя поражений в текущем сезоне. Во встрече 19 января «медведи» в «ТД Гарден» встретились с «Каролиной», от которой и получили полную сетку (1:7).

  • НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Детройту», «Вашингтон» разгромил «Даллас», «Колорадо» выиграл девятый матч подряд
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января
  • Сегодня

    • После унижения в родных стенах подопечные Брюса Кэссиди сумели дома победить «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2). А 25 числа «Брюинз» на своей площадке слились «Анахайму» (3:5).

    Закончив домашнюю серию, «Бостон» отправился в гостевое турне. Сперва в Денвере он уступил «Колорадо» (3:4 ОТ), а затем в Финиксе — вырвал победу над «Аризоной» (2:1).

    Коэффициенты

    Победа «Далласа» в предстоящей игре оценивается букмекерами в 2.76, на «Бостон» можно поставить за 2.25, а на ничью — за 4.58.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В очной игре в Техасе сойдутся клубы, которые хоть и умеют побеждать, но при этом не славятся высокой результативностью. Опасаясь друг друга, эти соперники завершат встречу «низом», как это было в семи поединках из восьми предыдущих, где суммарный тотал не переваливал за 5 голов.

    Ставка

    После выноса в одну калитку от «Вашингтона» команда Боунесса подрехтует защиту и не допустит еще одно унижение при родных трибунах. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.92
  • Экспресс дня 29 января
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Селтик — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Престон — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Халл Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барнсли — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нанси — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тулуза — Версаль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на хоккей. Домашний матч «Далласа» пройдет тихо?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры