В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 31 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В 41 матче регулярки техасская бригада отвоевала у конкурентов 46 очков. Сейчас «шерифы» занимают пятое место в Центральном дивизионе и отстают от четверки лучших на 9 пунктов.

После 3-матчевой серии крупных поражений «Даллас» сумел оформить четыре подряд победы. Удачная линия поединков стартовала со встречи в «КиБанк Центре», где «Старз» перебили «Баффало» (5:4).

Коэффициенты матча Даллас — Бостон 1 2.70 X 4.40 2 2.20 Ставка

Еще одно непростое испытание ждало команду Рика Боунесса в Мичигане. На «Литл Сизарс Арене» техасские гости выбили нужный результат в овертайме (5:4 ОТ).

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В двух следующих гостевых матчах «Даллас» припечатал «Филадельфию» (3:1) и «Нью-Джерси» (5:1). А в свежем домашнем поединке «шерифы» без шансов слились «Вашингтону» (0:5).

«Бостон»

На счету бостонцев лежат 53 балла, которые команде удалось выхватить в 41 встрече. В рейтинге Атлантического дивизиона она замыкает четверку сильнейших, опережая пятый «Детройт» на 9 очков.

Чуть больше недели назад «Бостон» пережил одно из крупнейших для себя поражений в текущем сезоне. Во встрече 19 января «медведи» в «ТД Гарден» встретились с «Каролиной», от которой и получили полную сетку (1:7).

После унижения в родных стенах подопечные Брюса Кэссиди сумели дома победить «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2). А 25 числа «Брюинз» на своей площадке слились «Анахайму» (3:5).

Закончив домашнюю серию, «Бостон» отправился в гостевое турне. Сперва в Денвере он уступил «Колорадо» (3:4 ОТ), а затем в Финиксе — вырвал победу над «Аризоной» (2:1).

Коэффициенты

Победа «Далласа» в предстоящей игре оценивается букмекерами в 2.76, на «Бостон» можно поставить за 2.25, а на ничью — за 4.58.

Прогноз

В очной игре в Техасе сойдутся клубы, которые хоть и умеют побеждать, но при этом не славятся высокой результативностью. Опасаясь друг друга, эти соперники завершат встречу «низом», как это было в семи поединках из восьми предыдущих, где суммарный тотал не переваливал за 5 голов .

Ставка

После выноса в одну калитку от «Вашингтона» команда Боунесса подрехтует защиту и не допустит еще одно унижение при родных трибунах. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.08.