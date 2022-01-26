В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 26 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виннипег»

В 38 играх «бомбардировщики» смогли завоевать 41 очко, а в турнирной таблице Центрального дивизиона канадская команда занимает шестое место, отставая от топ-4 на 10 пунктов.

После разгромного поражения в матче с «Колорадо» 7 января (1:7) «Виннипег» получил семидневную паузу, по возвращении из которой он в Мичигане переиграл «Детройт» (3:0).

Коэффициенты матча Виннипег — Флорида 1 2.95 X 4.50 2 2.03 Ставка

Победа над «Ред Уингз» на данный момент последняя в списке удачных матчей «Джетс». В четырех дальнейших поединках подопечные Дэйва Лоури только проигрывали.

Все прогнозы на НХЛ

Серия турнирных потерь «Виннипега» случилась на выезде. На чужой территории «бомбардировщики» оказались слабее «Вашингтона» (3:4 ОТ), «Нэшвилла» (2:5), «Бостона» (2:3) и «Питтсбурга» (2:3 Б).

«Флорида»

Команда из Санрайза провела в регулярке 42 встречи, в которых на ее счет прилетел 61 балл. В Атлантическом дивизионе «коты» вновь оказались первыми, опередив по дополнительным параметрам «Тампу».

В период с 9 по 16 января «Флорида» оформила очередную победную серию, дотянувшую на этот раз до четырех поединков. Стартовала она с матча против «Каролины» в Роли (4:3 ОТ).

Затем в Санрайзе подопечные Эндрю Брюнетта вынесли «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2). А прервалась цепочка крупных побед 19 января, когда «Пантерз» сами серьезно пострадали из-за «Калгари» (1:5).

В двух следующих встречах в Канаде «Флорида» победила «Эдмонтон» (6:0) и «Ванкувер» (2:1 Б). Вернувшись в США, «пантеры» посетили Сиэтл, где неожиданно уступили «Кракену» (3:5).

Коэффициенты

Победа «Виннипега» в этом матче оценивается в 3.01, а зарядить на «Флориду» букмекеры предлагают за 2.07. Кэф на ничейный результат — 4.72.

Прогноз

В двух недавних матчах из восьми «пантеры» позволили себе заняться благотворительностью и отдать очки клубам, которые сейчас явно слабее.

Разумеется, больше прожигать баллы в ближайшее время «Флорида» не захочет . В поединке с «Виннипегом», уступившим в четырех предыдущих играх, парни из Санрайза не допустят недооценки соперника и оставят «Джетс» с пустами карманами.

Ставка

Даже родные стены не помогут канадскому клубу, который вновь начало штормить, спастись от нападения «Пантерз». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.07.