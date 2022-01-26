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    «Флорида» подкинет проблем «Виннипегу»?

    «Виннипег» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 26 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Флорида»
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    Джо Торнтон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 26 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Виннипег» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Января 2022 года

    «Виннипег»

    В 38 играх «бомбардировщики» смогли завоевать 41 очко, а в турнирной таблице Центрального дивизиона канадская команда занимает шестое место, отставая от топ-4 на 10 пунктов.

    После разгромного поражения в матче с «Колорадо» 7 января (1:7) «Виннипег» получил семидневную паузу, по возвращении из которой он в Мичигане переиграл «Детройт» (3:0).

    Коэффициенты матча Виннипег — Флорида

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
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    Победа над «Ред Уингз» на данный момент последняя в списке удачных матчей «Джетс». В четырех дальнейших поединках подопечные Дэйва Лоури только проигрывали.

    Все прогнозы на НХЛ

    Серия турнирных потерь «Виннипега» случилась на выезде. На чужой территории «бомбардировщики» оказались слабее «Вашингтона» (3:4 ОТ), «Нэшвилла» (2:5), «Бостона» (2:3) и «Питтсбурга» (2:3 Б).

    «Флорида»

    Команда из Санрайза провела в регулярке 42 встречи, в которых на ее счет прилетел 61 балл. В Атлантическом дивизионе «коты» вновь оказались первыми, опередив по дополнительным параметрам «Тампу».

    В период с 9 по 16 января «Флорида» оформила очередную победную серию, дотянувшую на этот раз до четырех поединков. Стартовала она с матча против «Каролины» в Роли (4:3 ОТ).

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    • Затем в Санрайзе подопечные Эндрю Брюнетта вынесли «Ванкувер» (5:2), «Даллас» (7:1) и «Коламбус» (9:2). А прервалась цепочка крупных побед 19 января, когда «Пантерз» сами серьезно пострадали из-за «Калгари» (1:5).

    В двух следующих встречах в Канаде «Флорида» победила «Эдмонтон» (6:0) и «Ванкувер» (2:1 Б). Вернувшись в США, «пантеры» посетили Сиэтл, где неожиданно уступили «Кракену» (3:5).

    Коэффициенты

    Победа «Виннипега» в этом матче оценивается в 3.01, а зарядить на «Флориду» букмекеры предлагают за 2.07. Кэф на ничейный результат — 4.72.

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    Прогноз

    В двух недавних матчах из восьми «пантеры» позволили себе заняться благотворительностью и отдать очки клубам, которые сейчас явно слабее.

    Разумеется, больше прожигать баллы в ближайшее время «Флорида» не захочет. В поединке с «Виннипегом», уступившим в четырех предыдущих играх, парни из Санрайза не допустят недооценки соперника и оставят «Джетс» с пустами карманами.

    Ставка

    Даже родные стены не помогут канадскому клубу, который вновь начало штормить, спастись от нападения «Пантерз». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.07.

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    «Виннипег» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Флорида» подкинет проблем «Виннипегу»?
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