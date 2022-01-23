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    Кто возьмет верх в битве соперников из Альберты?

    «Эдмонтон» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 3.10) на хоккейный матч НХЛ 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Калгари»
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    «Калгари» в матче с «Флоридой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 23 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2022 года

    «Эдмонтон»

    Канадский клуб из одноименного города в провинции Альберта провел 36 матчей, в которых сумел заработать 38 всего очков. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» скатились на седьмое место, отстав от топ-4 на 6 пунктов.

    С 30 декабря стартовала безвыигрышная серия «Эдмонтона», которая длится и сегодня. Без побед команда обходится в семи поединках. А началось все с неудачного выезда в Миссури на встречу с «Сент-Луисом» (2:4).

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Калгари

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    Продолжила опускаться банда Дэйва Типпета в Ньюарке, где ее ограбил «Нью-Джерси» (5:6 ОТ). В остальных матчах гостевого тура «Ойлерз» проиграли «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (1:4) и «Торонто» (2:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    По возвращении в «Роджерс Плейс» «Эдмонтон» принял «Оттаву» и уступил «Сенаторам» в голевой перестрелке (4:6). Еще в одной домашней встрече «Ойлерз» были уничтожены «Флоридой» (0:6).

    «Калгари»

    Другой канадский клуб, представляющий Альберту, провел в регулярке 35 поединков и заработал 42 балла. В списке Тихоокеанского дивизиона он числится пятым с 2-очковым отставанием от зоны плей-офф.

    Новый год «Калгари» встретил яркой победой над «Чикаго» в Иллинойсе (5:1), после чего кадровые потери и несколько небольших пауз стали причиной 4 подряд поражений.

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    • В дебюте не самой приятной серии подопечные Дэррила Саттера в одну калитку слились «Флориде» (2:6). Еще в двух гостевых матчах «огоньки» уступили «Тампе» (1:4) и «Каролине» (3:6).

    В первом за продолжительный период домашнем поединке «Калгари» проиграл «Оттаве» (1:4). Выбраться из череды неудач команде Саттера удалось во встрече с «Флоридой» (5:1).

    Коэффициенты

    В противостоянии принципиальных соперников букмекеры больше верят в «Эдмонтон» с кэфом 2.26, на победу «Калгари» можно поставить за 2.70, а на ничью — за 4.68.

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    Прогноз

    Только в 2 встречах из последних 15 «Эдмонтон» победил. Остальные поединки команда Типпетта слила. Очевидно, что сейчас она переживает серьезнейший игровой кризис, который будет только на руку «Калгари», ведь «огонькам» очки не помешают.

    «Флеймз» и сами недавно нахватались поражений, но при этом они и выигрывали, когда в их обойме был полный подбор хоккеистов. Сегодня у «Калгари» как раз все в порядке с составом.

    Ставка

    В поединке с принципиальными оппонентами «Флеймз» вынесут мертвый «Эдмонтон» на их площадке. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит + ТБ 4.5 за 3.10.

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    «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет верх в битве соперников из Альберты?
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