В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 23 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадский клуб из одноименного города в провинции Альберта провел 36 матчей, в которых сумел заработать 38 всего очков. В Тихоокеанском дивизионе «нефтяники» скатились на седьмое место, отстав от топ-4 на 6 пунктов.

С 30 декабря стартовала безвыигрышная серия «Эдмонтона», которая длится и сегодня. Без побед команда обходится в семи поединках. А началось все с неудачного выезда в Миссури на встречу с «Сент-Луисом» (2:4).

Коэффициенты матча Эдмонтон — Калгари 1 2.20 X 4.50 2 2.70 Ставка

Продолжила опускаться банда Дэйва Типпета в Ньюарке, где ее ограбил «Нью-Джерси» (5:6 ОТ). В остальных матчах гостевого тура «Ойлерз» проиграли «Айлендерс» (2:3 ОТ), «Рейнджерс» (1:4) и «Торонто» (2:4).

Все прогнозы на НХЛ

По возвращении в «Роджерс Плейс» «Эдмонтон» принял «Оттаву» и уступил «Сенаторам» в голевой перестрелке (4:6). Еще в одной домашней встрече «Ойлерз» были уничтожены «Флоридой» (0:6).

«Калгари»

Другой канадский клуб, представляющий Альберту, провел в регулярке 35 поединков и заработал 42 балла. В списке Тихоокеанского дивизиона он числится пятым с 2-очковым отставанием от зоны плей-офф.

Новый год «Калгари» встретил яркой победой над «Чикаго» в Иллинойсе (5:1), после чего кадровые потери и несколько небольших пауз стали причиной 4 подряд поражений.

В дебюте не самой приятной серии подопечные Дэррила Саттера в одну калитку слились «Флориде» (2:6). Еще в двух гостевых матчах «огоньки» уступили «Тампе» (1:4) и «Каролине» (3:6).

В первом за продолжительный период домашнем поединке «Калгари» проиграл «Оттаве» (1:4). Выбраться из череды неудач команде Саттера удалось во встрече с «Флоридой» (5:1).

Коэффициенты

В противостоянии принципиальных соперников букмекеры больше верят в «Эдмонтон» с кэфом 2.26, на победу «Калгари» можно поставить за 2.70, а на ничью — за 4.68.

Прогноз

Только в 2 встречах из последних 15 «Эдмонтон» победил . Остальные поединки команда Типпетта слила. Очевидно, что сейчас она переживает серьезнейший игровой кризис, который будет только на руку «Калгари», ведь «огонькам» очки не помешают.

«Флеймз» и сами недавно нахватались поражений, но при этом они и выигрывали, когда в их обойме был полный подбор хоккеистов. Сегодня у «Калгари» как раз все в порядке с составом.

Ставка

В поединке с принципиальными оппонентами «Флеймз» вынесут мертвый «Эдмонтон» на их площадке. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит + ТБ 4.5 за 3.10.