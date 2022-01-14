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    Вернется ли «Каролина» к победам после потери очков на «PNC-Арене»?

    «Каролина» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Коламбус»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «PNC-Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    В 33 играх чемпионата команда из Северной Каролины смогла поднять 50 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на первом месте. От конкурентов она оторвалась по лучшим дополнительным показателям.

    Еще недавно у «Каролины» было замечательное настроение, которое ей подарила 5-матчевая серия побед. Выносить соперников «Кейнс» начали 17 декабря, когда дома припечатали «Детройт» (5:3).

    В следующих встречах на «PNC-Арене» команда Рода Бриндамора разгромила «Лос-Анджелес» (5:1) и «Монреаль» (4:0). Позже состоялась игра с «Коламбусом», в которой «Кейнс» также были хороши (7:4).

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    Еще одну победу «Каролина» захватила в дуэли с «Калгари» 8 января (6:3). На этом серия «Харрикейнз» остановилась. В следующем матче парни Бриндамора уступили «Флориде» (3:4 ОТ).

    «Коламбус»

    Хоккеисты из Огайо поучаствовали в 34 поединках, в которых смогли настрелять всего 33 очка. В зачете Столичного дивизиона «мундиры» идут пятыми и отстают от плей-офф на 14 баллов.

    В январе «Коламбус» успел выйти на лед в рамках пяти матчей регулярки, однако только раз «Блю Джекетс» набрали очки. В новый год команда влетела с крупным поражением от «Каролины» (4:7).

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    • Еще слабее команда Брэда Ларсена провела встречу с «Тампой-Бэй» (2:7). Уступили «мундиры» и «Нью-Джерси» в Ньюарке, хотя там они бились достойно (1:3).

    Единственную в январе победу «Коламбус» отпраздновал во второй стыковой игре с «Нью-Джерси» (4:3). В последнем матче «Блю Джекетс» дома не смогли остановить «Чикаго» (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.65, ничью они оценивают в 5.15, а победу «Коламбуса» — в 4.40.

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    Прогноз

    Перед встречей с «Флоридой», в которой «Кейнс» потеряли баллы, парни Бриндамора провели ряд хороших поединков. Команда все еще держит форму и дома разберется с «Коламбусом», занимающимся раздачей очков сильным соперникам.

    Ставка

    При поддержке родной публики «ураганы» снесут «Блю Джекетс». Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 4.5 за 1.97.

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    «Каролина» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на хоккей. Вернется ли «Каролина» к победам после потери очков на «PNC-Арене»?
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