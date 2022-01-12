НХЛ. Хет-трик Кучерова, Малкин сделал дубль в первом матче после травмы

«Коламбус» — «Чикаго» 2:4

В составе победителей дубль сделал Алекс Дебринкэт. Защитник Владислав Гавриков и форвард Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Чикаго» — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Голы: Дженнер — 14 (Нюквист, Веренски), 12:51 — 1:0. Дебринкэт — 22 (Стиллман), 13:15 — 1:1. де Хаан — 1 (Курашев, Энтвистл), 35:10 — 1:2. Мерфи — 3 (Тэйвз, Кейн), 46:36 — 1:3. Нюквист — 8 (мен.), 58:39 — 2:3. Дебринкэт — 23 (п.в., Стиллман), 59:45 — 2:4Вратари: Корписало (59:17 — 59:45) — ФлериШтраф: 8-4Броски: 26 (8+8+10) — 20 (8+3+9)

«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» занимает десятую строчку в Восточной конференции.

«Коламбус» — «Чикаго» 2:4

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 1:6

В составе «Лайтнинг» тремя заброшенными шайбами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Его признали первой звездой встречи. Защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1) Голы: Палат — 15 (Хедман, Рутта), 2:16 — 0:1. Чирелли — 10 (Сергачев, Киллорн), 10:45 — 0:2. Кучеров — 2 (бол., Стэмкос, Пойнт), 20:27 — 0:3. Кучеров — 3 (Перри, Стэмкос), 30:21 — 0:4. Стэмкос — 17 (Киллорн, Чирелли), 34:04 — 0:5. Хиностроза — 7 (бол., Миллер, Батчер), 45:31 — 1:5. Кучеров — 4 (Хедман, Киллорн), 53:57 — 1:6Вратари: Луукконен (Суббан, 20:00) — ВасилевскийШтраф: 4-8Броски: 18 (6+6+6) — 36 (9+16+11)

«Баффало» — «Тампа-Бэй» 1:6

«Флорида» — «Ванкувер» 5:2

Российский нападающий «Пантерз» Максим Мамин отметился одной заброшенной шайбой. Голкипер Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Ванкувер» — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) Голы: Экблад — 10 (Ватрано, Лунделл), 5:18 — 1:0. Райнхарт — 10 (Гудас, Барков), 6:24 — 2:0. Дикинсон — 3 (Гарлэнд, Хант), 11:31 — 2:1. Райнхарт — 11 (бол., Юбердо, Экблад), 28:46 — 3:1. Мамин — 4 (Лунделл, Ватрано), 29:12 — 4:1. Барков — 15 (мен., Экблад, Райнхарт), 39:00 — 5:1. Ламмикко — 2 (Мотт, Хант), 44:34 — 5:2Вратари: Бобровский — Демко (58:00)Штраф: 18-18Броски: 26 (7+13+6) — 44 (11+16+17)

«Флорида» лидирует в Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» идет на 13-й строчке в Западной конференции.

«Флорида» — «Ванкувер» 5:2

«Нэшвилл» — «Колорадо» 5:4 ОТ

Победную шайбу забросил нападающий Мэтт Дюшен. В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) Голы: Жанно — 12 (Лафф, Сиссонс), 2:32 — 1:0. Канин — 6 (Йоси), 19:04 — 2:0. Обе-Кубель — 5 (Кадри, Макар), 28:15 — 2:1. Бураковски — 13 (Обе-Кубель, Жирар), 31:48 — 2:2. Канин — 7 (Казинс), 37:25 — 3:2. Маккиннон — 6 (бол., Макар, Кадри), 45:21 — 3:3. Дюшен — 15 (бол., Каррье, Йоси), 50:00 — 4:3. Макар — 16 (Ничушкин, Жирар), 53:19 — 4:4. Дюшен — 16 (бол., Йоси, Гранлунд), 63:01 — 5:4Вратари: Сарос — КемперШтраф: 8-12Броски: 32 (12+9+9+2) — 44 (9+14+16+5)

«Предаторз» одержали пятую победу кряду и идут на первом месте в Западной конференции. «Эвеланш» располагаются на третьей строчке.

«Нэшвилл» — «Колорадо» 5:4 ОТ

«Анахайм» — «Питтсбург» 1:4

Дубль в составе победителей оформил российский форвард Евгений Малкин, для которого эта игра стала первой в нынешнем сезоне. Кроме того, Малкин отметился ассистом, набрав в сумме три очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Питтсбург» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Картер — 10 (Петтерссон), 1:05 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Гюнтцель), 23:23 — 0:2. Сильферберг — 2 (Милано), 28:33 — 1:2. Малкин — 2 (Марино, Капанен), 34:38 — 1:3. Картер — 11 (п.в., Малкин, Капанен), 57:03 — 1:4Вратари: Столарз (56:10 — 57:03) — ДжерриШтраф: 6-6Броски: 26 (7+11+8) — 34 (16+13+5)

«Вегас» — «Торонто» 3:4 Б

Победный буллит забросил Вильям Нюландер. За «Вегас» одну из шайб провел Илья Михеев.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Торонто» — 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Нюландер — 17 (Райлли, Керфут), 1:24 — 0:1. Колесар — 3 (бол., Дадонов, Стивенсон), 13:00 — 1:1. Мэттьюс — 23 (Бантинг, Каше), 31:43 — 1:2. Михеев — 4 (Симмондс, Холл), 36:46 — 1:3. Карлссон — 5 (Смит, Янмарк), 41:34 — 2:3. Пьетранджело — 6 (бол., Маршессо, Стоун), 51:48 — 3:3Победный буллит: НюландерВратари: Ленер — КэмпбеллШтраф: 4-10Броски: 34 (6+14+12+2) — 18 (9+6+2+1)

«Торонто» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» с 48 баллами занимает вторую позицию в таблице Запада.

«Сан-Хосе» — «Детройт» 3:2 ОТ