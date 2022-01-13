В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 48 матчах динамовцам удалось завоевать 64 очка, что делает их вторыми в Западной конференции. От СКА, который закрепил за собой первое место, они отстают на 2 пункта.

В конце декабря и начале января «Динамо» Москва четырежды сыграло на выезде. В статусе гостей сине-белым удалось победить дважды. Пару баллов динамовцы забрали в битве с ЦСКА (4:3).

После столичного дерби команда Алексея Кудашова провела поединок в Череповце, где слилась «Северстали» (2:4). В остальных выездных встречах она прихлопнула «Локо» (2:1) и была уничтожена «Йокеритом» (1:5).

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Несколько дней назад «Динамо» Москва вернулось на «ВТБ Арену». В родных стенах ребята Кудашова дважды оступились. Проиграли динамовцы «Нефтехимику» (3:4 Б) и «Йокериту» (2:3).

«Спартак»

Красно-белая команда также провела 48 матчей, но заработать ей удалось 56 очков. В Западной таблице «гладиаторы» поднялись на шестое место и опередили «Локомотив» на 1 балл.

В период с 22 декабря по 5 января «Спартак» выдал одну из крупнейших в текущем сезоне серию побед, которая дошла до пяти поединков. В трех встречах отрезка он забил 3+ гола.

В ходе беспроигрышной цепочки подопечные Бориса Миронова одержали верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б), «Сочи» (3:2), «Торпедо» (3:1), «Локомотивом» (4:2) и «Сибирью» (2:1 Б).

После победы в Новосибирске «Спартак» отправился на Дальний Восток, где сперва не сумел справиться с «Амуром» (2:3 ОТ), а позже — пострадал от «Адмирала» (3:4).

Коэффициенты

Поставить на победу «Динамо» Москва букмекеры предлагают за 1.62, а на победу «Спартака» — за 4.50. Ничья оценивается в 4.64.

Прогноз

Поединки между «Динамо» и «Спартаком» нередко получаются «верховыми». В шести предыдущих встречах стороны забрасывали суммарно 5+ шайб . Учитывая, что сейчас команды по-прежнему сохраняют турнирную мотивацию, ожидаем очередного тотала «больше».

Ставка

На «ВТБ Арене» болельщики гарантированно останутся довольны результативным хоккеем. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.18.