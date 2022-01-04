ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Драматичный камбек. «Челси» переломил игру с «Ливерпулем», но не добыл победы ПаулиньоПора поиграть. 11 лучших свободных агентов в FM 2022 «Барселона»Примера. «Реал» проиграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Райо Вальекано», «Барса» одолела «Мальорку»
  • 00:56
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:26
    • «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем», отыгравшись с 0:2
  • 20:04
    • Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 18:13
    • «Реал» на выезде проиграл «Хетафе»
  • 18:01
    • Лионель Месси заразился коронавирусом
  • 19:16
    • Алиссон, Фирмино и Матип выбыли из состава «Ливерпуля» из-за подозрения на Covid-19
  • 18:33
    • Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине
    Все новости спорта

    «Ойлерз» не станут преградой для «Рейнджерс»?

    «Рейнджерс» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч НХЛ 4 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эван Бушар
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 4 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 04 Января 2022 года

    Коэффициенты на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Эдмонтон

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    Хоккейная команда с Манхэттена поучаствовала в 33 играх, захватив в них 46 очков. В Столичном дивизионе «синерубашечники» закрепили за собой третье место.

    Ближе к концу 2021-го «Рейнджерс» потерпели четыре поражения в пяти играх. Сперва клуб из Нью-Йорка остался без набранных баллов в поединках с «Нэшвиллом» (0:1) и «Колорадо» (2:4).

    Далее «рейнджеры» разбавили потери очков победой над «Аризоной» (3:2), после чего подопечные Жерара Галлана проиграли «Вегасу» (2:3 Б) и «Флориде» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    В 2022-м «Рейнджерс» стартанули красиво. Дважды команда сыграла с «Тампой-Бэй» и перебила ее на «Амали Арене» в битве буллитов (4:3 Б), а затем уничтожила ее в «Мэдисон Сквер Гарден» (4:0).

    «Эдмонтон»

    В 32 играх клуб из Альберты, Канада, раздобыл 38 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он закрепился на четвертом месте с отставанием от лидеров на 6 баллов.

    В прошлом месяце у «Эдмонтона» был не самый лучший отрезок, во время которого клуб потерпел шесть подряд поражений. Четырежды в ворота «Ойлерз» забивали по 4+ гола.

  • НХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 января
  • 01/01/2022

    • После ряда неудач подопечные Дэйва Типпета подняли себе настроение двумя победами. В этой паре матчей канадцы разгромили «Коламбус» (5:2) и разделались с «Сиэтлом» (5:3).

    В трех дальнейших встречах «Эдмонтон» снова преследовали проблемы. Команда Дэйва Типпетта оказалась слабее «Сент-Луиса» (2:4), «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Айлендерс» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    Зарядить на «Рейнджерс» можно за 2.19, на ничью — за 4.72, в то время как победу «Эдмонтона» букмекеры видят за 2.79.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Перед визитом в «Сквер Гарден» канадцы настрадались от другого клуба из Нью-Йорка — «Айлендерс», ну а «Рейнджерс» будут более сложными соперниками, с которыми также придется мучиться.

    Ставка

    Пока «Эдмонтон» не в своей топовой форме, команда Галлана воспользуется моментом и хапнет 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ястремская — Керкхове
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шарлотт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Рууд — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хуркач — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бузкова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Александрова — Фернанадес
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Циципас — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Ойлерз» не станут преградой для «Рейнджерс»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры