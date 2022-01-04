В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 4 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Хоккейная команда с Манхэттена поучаствовала в 33 играх, захватив в них 46 очков. В Столичном дивизионе «синерубашечники» закрепили за собой третье место.

Ближе к концу 2021-го «Рейнджерс» потерпели четыре поражения в пяти играх. Сперва клуб из Нью-Йорка остался без набранных баллов в поединках с «Нэшвиллом» (0:1) и «Колорадо» (2:4).

Далее «рейнджеры» разбавили потери очков победой над «Аризоной» (3:2), после чего подопечные Жерара Галлана проиграли «Вегасу» (2:3 Б) и «Флориде» (3:4).

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В 2022-м «Рейнджерс» стартанули красиво. Дважды команда сыграла с «Тампой-Бэй» и перебила ее на «Амали Арене» в битве буллитов (4:3 Б), а затем уничтожила ее в «Мэдисон Сквер Гарден» (4:0).

«Эдмонтон»

В 32 играх клуб из Альберты, Канада, раздобыл 38 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он закрепился на четвертом месте с отставанием от лидеров на 6 баллов.

В прошлом месяце у «Эдмонтона» был не самый лучший отрезок, во время которого клуб потерпел шесть подряд поражений. Четырежды в ворота «Ойлерз» забивали по 4+ гола.

После ряда неудач подопечные Дэйва Типпета подняли себе настроение двумя победами. В этой паре матчей канадцы разгромили «Коламбус» (5:2) и разделались с «Сиэтлом» (5:3).

В трех дальнейших встречах «Эдмонтон» снова преследовали проблемы. Команда Дэйва Типпетта оказалась слабее «Сент-Луиса» (2:4), «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Айлендерс» (2:3 ОТ).

Коэффициенты

Зарядить на «Рейнджерс» можно за 2.19, на ничью — за 4.72, в то время как победу «Эдмонтона» букмекеры видят за 2.79.

Прогноз

Перед визитом в «Сквер Гарден» канадцы настрадались от другого клуба из Нью-Йорка — «Айлендерс», ну а «Рейнджерс» будут более сложными соперниками, с которыми также придется мучиться.

Ставка