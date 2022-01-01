НХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 6:5 ОТ
Стоит отметить, что «Эдмонтон» выигрывал у «Нью-Джерси» в основное время матча со счетом 5:4, но позволил сопернику отыграться в концовке, на отметке 59:28. Шайбой отметился белорусский хоккеист Егор Шарангович. В овертайме победную шайбу забросил Джек Хьюз.
«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б
Победный буллит на счету нападающего Мики Зибанежада. На счету Артемия Панарина ассист и нереализованный буллит. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.
Российский защитник «молний» Михаил Сергачев очков не набрал, вратарь Андрей Василевский участие в матче не принимал.
«Детройт» — «Вашингтон» 1:3
Дублем в составе «столичных» отметился Александр Овечкин. Эти шайбы стали для него 753-й и 754-й в лиге. Еще один гол за «Кэпиталз» забил Евгений Кузнецов, став автором первого российского гола в НХЛ в 2022 году. Также на его счету результативная передача.
«Вегас» — «Анахайм» 3:1