НХЛ. «Вашингтон» победил «Детройт», Овечкин оформил дубль, «Тампа» проиграла «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 6:5 ОТ

Стоит отметить, что «Эдмонтон» выигрывал у «Нью-Джерси» в основное время матча со счетом 5:4, но позволил сопернику отыграться в концовке, на отметке 59:28. Шайбой отметился белорусский хоккеист Егор Шарангович. В овертайме победную шайбу забросил Джек Хьюз.

«Нью-Джерси» — «Эдмонтон» 6:5 ОТ

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

Победный буллит на счету нападающего Мики Зибанежада. На счету Артемия Панарина ассист и нереализованный буллит. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Стэмкос — 16 (бол., Хедман, Палат), 18:21 — 1:0. Лафренье — 7, 25:30 — 1:1. Гудроу — 5 (мен., Маккэг), 34:30 — 1:2. Колтон — 4 (Пойнт, Киллорн), 37:31 — 2:2. Гудроу — 6 (Панарин, Миллер), 53:35 — 2:3. Перри — 8 (Стэмкос, Палат), 58:03 — 3:3Победный буллит: ЗибанежадВратари: Эллиотт — ШестеркинШтраф: 10-10Броски: 28 (10+10+8+0) — 23 (3+12+6+2)

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев очков не набрал, вратарь Андрей Василевский участие в матче не принимал.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

«Детройт» — «Вашингтон» 1:3

Дублем в составе «столичных» отметился Александр Овечкин. Эти шайбы стали для него 753-й и 754-й в лиге. Еще один гол за «Кэпиталз» забил Евгений Кузнецов, став автором первого российского гола в НХЛ в 2022 году. Также на его счету результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Сутер — 6 (Ганье, Наместников), 21:43 — 1:0. Кузнецов — 11 (Джохансен, Ирвин), 35:53 — 1:1. Овечкин — 23 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 57:09 — 1:2. Овечкин — 24 (п.в., Хэтэуэй, Карлсон), 59:19 — 1:3Вратари: Грайсс (58:19) — СамсоновШтраф: 8-8Броски: 20 (11+4+5) — 27 (5+9+13)

«Детройт» — «Вашингтон» 1:3

«Вегас» — «Анахайм» 3:1