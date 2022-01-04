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    В Мытищах СКА уничтожит «Куньлунь»

    «Куньлунь» — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — СКА
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    Эмиль Галимов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 4 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Куньлунь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Января 2022 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    Коэффициенты на матч Куньлунь Ред Стар — СКА

  • 1
  • 7.50
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    В 44 играх китайский клуб наскреб всего 25 очков. Из-за таких бедных показателей «драконы» застряли на дне Восточной таблицы. От места в десятке они отстают на 13 пунктов.

    Минувший год «Куньлунь» завершил печально, проиграв в десяти встречах подряд. Затянувшаяся серия поражений стартовала в Мытищах, где «Ред Стар» была опозорена «Сибирью» (2:7).

    Сыпаться коллектив Айвана Занатты продолжил и на чужих аренах. В гостях китайская команда проиграла «Трактору» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (4:6), «Барысу» (4:7) и «Сибири» (2:3 ОТ).

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    Затем в Мытищах «Куньлунь» отдал очки «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ), «Торпедо» (0:4), «Динамо» Минск (4:6). Еще в паре матчей «драконы» успели проиграть «Динамо» Рига (2:3 Б) и «Йокериту» (1:7).

    СКА

    В своих 44 поединках хоккеисты из Санкт-Петербурга отвоевали у соперников 62 очка, благодаря чему 2021-й год они закончили в статусе лидеров Западной конференции.

    Во встрече 12 декабря СКА в «Ледовом» принимал «Динамо» Москва. В зарубе лидеров Запада питерцы уступили в буллитной войне (1:2 Б) и прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

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  • 30/12/2021

    • Но расстраиваться из-за домашней осечки подопечные Валерия Брагина не стали, в трех следующих матчах «армейцы» победили «Спартак» (4:2), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Сибирь» (4:3).

    Очередная потеря очков случилась 27 декабря. Неожиданно для многих СКА оказался слабее «Амура» (2:3). В последней игре года парни Брагина припечатали «Адмирал» (3:1).

    Коэффициенты

    В «Куньлунь» букмекеры не верят, оценивая его победу кэфом 7.10, на СКА они дают коэффициент 1.34, а на ничью — 6.00.

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    Прогноз

    В этом сезоне горе-команда из Пекина пережила несколько много поражений от топ-клубов КХЛ, пропуская по 5-7 голов. Против СКА в предстоящем поединке шансов на успех практически не будет.

    Ставка

    В первом матче 2022-го «армейцы» вынесут «Ред Стар» с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 4 с коэффициентом 1.95.

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    «Куньлунь» — СКА: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на хоккей. В Мытищах СКА уничтожит «Куньлунь»
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