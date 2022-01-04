В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 4 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Куньлунь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

В 44 играх китайский клуб наскреб всего 25 очков. Из-за таких бедных показателей «драконы» застряли на дне Восточной таблицы. От места в десятке они отстают на 13 пунктов.

Минувший год «Куньлунь» завершил печально, проиграв в десяти встречах подряд. Затянувшаяся серия поражений стартовала в Мытищах, где «Ред Стар» была опозорена «Сибирью» (2:7).

Сыпаться коллектив Айвана Занатты продолжил и на чужих аренах. В гостях китайская команда проиграла «Трактору» (2:3 ОТ), «Металлургу» Мг (4:6), «Барысу» (4:7) и «Сибири» (2:3 ОТ).

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Затем в Мытищах «Куньлунь» отдал очки «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ), «Торпедо» (0:4), «Динамо» Минск (4:6). Еще в паре матчей «драконы» успели проиграть «Динамо» Рига (2:3 Б) и «Йокериту» (1:7).

СКА

В своих 44 поединках хоккеисты из Санкт-Петербурга отвоевали у соперников 62 очка, благодаря чему 2021-й год они закончили в статусе лидеров Западной конференции.

Во встрече 12 декабря СКА в «Ледовом» принимал «Динамо» Москва. В зарубе лидеров Запада питерцы уступили в буллитной войне (1:2 Б) и прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию.

Но расстраиваться из-за домашней осечки подопечные Валерия Брагина не стали, в трех следующих матчах «армейцы» победили «Спартак» (4:2), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Сибирь» (4:3).

Очередная потеря очков случилась 27 декабря. Неожиданно для многих СКА оказался слабее «Амура» (2:3). В последней игре года парни Брагина припечатали «Адмирал» (3:1).

Коэффициенты

В «Куньлунь» букмекеры не верят, оценивая его победу кэфом 7.10, на СКА они дают коэффициент 1.34, а на ничью — 6.00.

Прогноз

В этом сезоне горе-команда из Пекина пережила несколько много поражений от топ-клубов КХЛ, пропуская по 5-7 голов . Против СКА в предстоящем поединке шансов на успех практически не будет.

Ставка

В первом матче 2022-го «армейцы» вынесут «Ред Стар» с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал СКА больше 4 с коэффициентом 1.95.