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    «Чикаго» не будет бояться «Калгари» у себя дома

    «Чикаго» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч НХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Калгари»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 3 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    В 31 игре ребята из Иллинойса взяли всего 26 баллов, из-за чего они задержались на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    После унизительной встречи с «Рейнджерс» 8 декабря (2:6) «Чикаго» ждало путешествие в Канаду, на территории которой «Би-Хокс» победили «Монреаль» (2:0) и уступили «Торонто» (4:5).

    Вернувшись в США, подопечные Дерека Кинга провели еще четыре матча, но при этом победили всего раз. В «Юнайтед Центре» «Блэкхокс» взяли верх над «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

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    Позже «Чикаго» принимал «Нэшвилл», которому уступил в овертайме (2:3). В дополнительном периоде «ястребы» слились и «Далласу» (3:4 ОТ). В первой игре 2022-го «Чикаго» был опозорен тем же «Нэшвиллом» (1:6).

    «Калгари»

    Канадская банда из Альберты провела 29 матчей и хватанула в них 38 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона она оказалась третьей, опередив по дополнительным показателям «Эдмонтон».

    В поединке 4 декабря «Калгари» в Калифорнии перебил «Анахайм» в войне буллитов (4:3 Б), увеличив свою беспроигрышную серию до трех поединков.

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    • Однако в четырех дальнейших матчах подопечные Дэррила Саттера только отдавали очки соперникам. Цепочка потерь «Флеймз» стартовала с игр против «Вегаса» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5).

    Не помогли канадской команде и родные стены. В «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «Калгари» уступил «Каролине» (1:2 ОТ), «Бостону» (2:4). В последней встрече ребята Саттера победили «Сиэтл» (6:4).

    Коэффициенты

    На «Чикаго» в этой игре букмекеры дают коэффициент 3.02, а победу «Калгари» они видят за 2.13. Вероятность ничейного результата — 4.46.

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    Прогноз

    В гости к «Блэкхокс» едет непростой соперник, к которому хозяева в «Юнайтед Центре» подходят на фоне трех поражений. Однако у «Калгари» в последнее время дела шли не очень удачно, поэтому команда Кинга может зарубиться с ним за победу.

    Ставка

    Парни Кинга, несмотря на букмекерские котировки, будут иметь равные шансы на успех, поэтому наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит с форой 0 за 2.26.

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    «Чикаго» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» не будет бояться «Калгари» у себя дома
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