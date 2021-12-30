Коэффициенты на матч ЦСКА — Йокерит
ЦСКА
В 43 играх московская команда взяла 58 очков и оказалась четвертой в турнирной таблице Западной конференции. От финской бригады она отстает по дополнительным показателям.
До 6 декабря включительно ЦСКА никому не проигрывал в течение пяти матчей, а накрылась серия «армейцев» в поединке с «Торпедо», в котором столичные парни получили сполна (2:5).
Следом подопечные Сергея Федорова потерпели поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ). После небольшого отдыха красно-синие успели встретиться с «Йокеритом» и отобрать у него очки на «Хартвалл Арене» (3:1).
Далее ЦСКА пережил поражения в играх с принципиальными соперниками. Сперва команда сдала «армейское дерби» (2:3 ОТ), а после победы над «Динамо» Минск (6:4) парни Федорова слились «Динамо» Москва (3:4).
«Йокерит»
Хоккеисты из Хельсинки скатали 44 поединка, в которых взяли 58 баллов. На Западе «шуты» замыкают топ-3, а от лидеров конференции их отделяют всего 3 пункта.
С набором очков в серьезных матчах у «Йокерита» в последнее время беда. В четырех встречах из недавних шести финские парни оказались слабее соперников.
В период с 10 по 20 декабря подопечные Лаури Марьямяки слились трижды кряду. Они потерпели поражения от «Спартака» (0:2), «Динамо» Минск (3:5) и ЦСКА (1:3).
Размочить неприятную статистику «Йокериту» удалось благодаря реваншу в дуэли с белорусским клубом (2:1 ОТ). Позже парни Марьямяки крупно влетели «Авангарду» (1:5) и разнесли «Куньлунь» (7:1).
Коэффициенты
Победу ЦСКА в предстоящем матче можно затащить за 2.11, коэффициент на «Йокерит» — 2.97, ничью букмекеры видят за 4.10.
Прогноз
В последней игре «джокеры» уничтожили «Куньлунь», однако то была домашняя встреча, а в гостях финны выглядят хуже. В трех из пяти последних поединков на чужой площадке команда Марьямяки
Ставка
Учитывая то, как плох сейчас «Йокерит» на выезде, полагаем, что «армейцы» без нервов возьмут матч под собственный контроль. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.11.