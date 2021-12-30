В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 43 играх московская команда взяла 58 очков и оказалась четвертой в турнирной таблице Западной конференции. От финской бригады она отстает по дополнительным показателям.

До 6 декабря включительно ЦСКА никому не проигрывал в течение пяти матчей, а накрылась серия «армейцев» в поединке с «Торпедо», в котором столичные парни получили сполна (2:5).

Следом подопечные Сергея Федорова потерпели поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ). После небольшого отдыха красно-синие успели встретиться с «Йокеритом» и отобрать у него очки на «Хартвалл Арене» (3:1).

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Далее ЦСКА пережил поражения в играх с принципиальными соперниками. Сперва команда сдала «армейское дерби» (2:3 ОТ), а после победы над «Динамо» Минск (6:4) парни Федорова слились «Динамо» Москва (3:4).

«Йокерит»

Хоккеисты из Хельсинки скатали 44 поединка, в которых взяли 58 баллов. На Западе «шуты» замыкают топ-3, а от лидеров конференции их отделяют всего 3 пункта.

С набором очков в серьезных матчах у «Йокерита» в последнее время беда. В четырех встречах из недавних шести финские парни оказались слабее соперников.

В период с 10 по 20 декабря подопечные Лаури Марьямяки слились трижды кряду. Они потерпели поражения от «Спартака» (0:2), «Динамо» Минск (3:5) и ЦСКА (1:3).

Размочить неприятную статистику «Йокериту» удалось благодаря реваншу в дуэли с белорусским клубом (2:1 ОТ). Позже парни Марьямяки крупно влетели «Авангарду» (1:5) и разнесли «Куньлунь» (7:1).

Коэффициенты

Победу ЦСКА в предстоящем матче можно затащить за 2.11, коэффициент на «Йокерит» — 2.97, ничью букмекеры видят за 4.10.

Прогноз

В последней игре «джокеры» уничтожили «Куньлунь», однако то была домашняя встреча, а в гостях финны выглядят хуже. В трех из пяти последних поединков на чужой площадке команда Марьямяки проиграла с разницей в 2 шайбы .

Ставка

Учитывая то, как плох сейчас «Йокерит» на выезде, полагаем, что «армейцы» без нервов возьмут матч под собственный контроль. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.11.