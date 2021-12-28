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    Вторая игра Швеции получится скромной по результативности?

    Швеция U20 — Словакия U20. Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 28 декабря 2021 года

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    Уильям Эклунд
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Швеция сыграет со Словакией. Встреча пройдет в «Уэстернер Парке» 28 декабря. Начало запланировано на 05:30 мск. Швеция U20 — Словакия U20: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2022. Группа B 28 Декабря 2021 года
    Швеция U20
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    Коэффициенты на матч Швеция U20 — Словакия U20

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  • 5.50
  • Ставка!
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    Швеция U20

    На старте МЧМ шведы скатали поединок с Россией, в котором они оказались сильнее (6:3) и заслуженно захватили 3 очка. В группе B команда сейчас лидирует.

    В зарубе с Россией Швеция U20 была хороша в точности — 6 бросков из 24 оказались результативными, а общая реализация моментов составила 25%.

    Во втором периоде подопечные Томаса Монтена лидировали 3:0, а в финальной двадцатиминутке бахнули еще три шайбы, не позволив России подумать о камбэке.

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    Минувшее мировое первенство Швеция закончила третьей в группе с двумя победами в активе. В первом плей-офф раунде «три короны» потерпели поражение от Финляндии (2:3).

    Словакия U20

    Первыми соперниками словаков были ребята из США. В поединке с американцами Словакия оказалась слабее (2:3). В таблице группы B она сейчас находится на четвертой позиции.

    В матче со Штатами Словакия U20 показала 8% реализацию, нанеся 25 бросков в створ. При этом и в обороне команда поработала неплохо, вот только 92.86% отраженных ударов оказалось маловато.

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    • В двух периодах подопечные Ивана Фенеша пропустили 3 шайбы, а спасать родину взялся Мартин Хромяк в третьей двадцатиминутке, 19-летний форвард оформил дубль. Однако Словакию это не спасло.

    На прошлом чемпионате мира Словакия завоевала всего одну победу и сумела проскочить в плей-офф. В четвертьфинале первенства она была разгромлена США (2:5).

    Коэффициенты

    Победу Швеции букмекеры оценивают в 1.44, а победу Словакии — в 5.40. Ничейный исход эксперты видят за 5.50.

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    Прогноз

    Первый матч Швеции пробил тотал «больше», однако в той встрече «три короны» играли с равным по силе соперником. Словакия же к предстоящему поединку подходит в роли аутсайдера, поэтому попытается надежнее закрыться у своих ворот.

    Ставка

    Шведам придется поломать голову над тем, как ломать защиту словаков, поэтому голевой зарубы ждать не рекомендуем. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.10.

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    Швеция U20 — Словакия U20: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. Вторая игра Швеции получится скромной по результативности?
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