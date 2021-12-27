В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

В 42 матчах новосибирцы забрали себе 48 очков и справедливо закрепились на шестом месте в таблице Восточной конференции. От позиции в топ-5 команду отделяют всего 2 пункта.

В конце прошлого и начале этого месяца «Сибирь» продемонстрировала очередную победную серию, которую осмелился прервать «Локомотив» в игре 6 декабря (2:3).

После встречи в Ярославле парни Андрея Мартемьянова отправились в Нижнекамск, где вынесли «Нефтехимик» (3:0). Четыре последних матча «снеговики» скатали на своей площадке, победив всего два раза.

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Безуспешно «Сибирь» закончила матч против «Трактора» (2:4), после которого хозяева в Новосибирске разобрались с «Куньлунем» (3:2 ОТ) и передали привет «Локо» (2:1 ОТ). В недавней игре хоккеисты Мартемьянова уступили СКА (3:4).

«Салават Юлаев»

Уфимцы также поучаствовали в 42 играх чемпионата, а заработать успели 56 баллов. В зачете Восточной конференции зеленые находятся на третьей строчке.

В этом месяце «Салават Юлаев» вышел на лед на семь поединков, в пяти из которых справился с соперниками. В период с 6 по 20 декабря «юлаевцы» выдали четыре подряд победы.

Расстраивать конкурентов подопечные Томи Ламсы начали дома, где побаловали публику выносом «Адмирала» (4:2) и «Сочи» (5:0). В следующих встречах были победы над «Ак Барсом» (4:2) и «Куньлунем» (4:3 ОТ).

Добить серию до пяти матчей «Салавату Юлаеву» помешал «Спартак» 22 декабря (2:3 Б). Новую победу после вынужденного перерыва «юлаевцы» оформили в игре с «Автомобилистом» (4:2).

Коэффициенты

На «Сибирь» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.47, ничья оценивается в 4.04, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.45.

Прогноз

В двух матчах из трех последних «Сибирь» победила , а во встрече, закончившейся поражением, «снеговики» уступили СКА с минимальной разницей.

Ставка

Разумеется, с «юлаевцамм» команде Мартемьянова будет также сложно, но выстоять против мощных уфимцев вполне реально. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» победит с форой 0 за 1.93.