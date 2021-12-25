В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 25 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

После 41 встречи уфимцы имеют 54 очка в резерве и занимают четвертое место в Восточной конференции. От третьего «Ак Барса» зеленые отстали на 1 балл.

В первой декабрьской игре «Салават Юлаев» в одну калитку уступил «Динамо» Москва (0:4). Произошло это на глазах у уфимской публики. После крупного поражения «юлаевцы» выдали четыре подряд победы.

Беспроигрышная линия команды Томи Ламсы стартовала с домашних встреч с «Адмиралом» (4:2) и «Сочи» (5:0). Далее в паре гостевых матчей зеленые прихлопнули «Ак Барс» (4:2) и «Куньлунь» (4:3 ОТ).

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В следующем поединке серия успешных результатов была оборвана. Потеря очков случилась на «Мегаспорт Арене», где «Салават Юлаев» не сумел справиться со «Спартаком» (2:3 Б).

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы скатали 41 матч и заработали 39 баллов. В таблице Востока они опустились на восьмое место. Теперь от зоны плей-офф команду отделяет 1 очко.

В первой игре с Николаем Заварухиным на посту тренера «Автомобилист» встретился с «Адмиралом». На «Уралец-Арене» хозяева сумели спасти поединок благодаря камбэку (2:1).

После зарубы с гостями из Владивостока «Автомобилист» потерпел четыре поражения в пяти играх. Одну из осечек екатеринбуржцы допустили во встрече со СКА (0:1).

Перед паузой на матчи сборных «Автомобилист» успел победить «Локомотив» (2:0) и слиться «Спартаку» (2:5). После Кубка Первого канала команда Заварухина уступила «Барысу» (0:2) и «Динамо» Москва (1:7).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, победу «Автомобилиста» можно поймать за 3.38, а ничья оценивается в 4.30.

Прогноз

В прошлой встрече уфимцам не удалось добить беспроигрышную серию до пяти матчей. Помешал им «Спартак» в битве буллитов. «Автомобилист» же подходит к грядущему матчу с тремя неудачами .

Ставка

На своем льду команда Томи Ламсы попробует вернуться в топ-3 на Востоке и проведет сильный поединок с высокой результативностью. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.36.