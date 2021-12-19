В матче Кубка Первого канала Чехия сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 19 декабря. Начало запланировано на 11:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

На этом Евротуре чешская сборная провела два матча и осталась после них с 1 баллом на счету. В общей таблице она находится на четвертом месте с разницей голов — 4:8.

В дебютном поединке Чехия зарубилась с Финляндией в Праге. В этой встрече «львы» дважды отыгрывались по ходу игры, а затем слили серию буллитов, не сумев ни разу забить (2:3 Б).

Во второй игре подопечные Филипа Пешана сразились с Россией, однако матч завершился разгромом в одну калитку, чехи без шансов уступили (2:5).

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Кубок Карьяла Чехия также провела печально. В трех играх она осталась без набранных баллов. Тогда банда Пешана была слабее Швеции (1:4), Финляндии (2:4) и Чехии (2:5).

Швеция

Шведская сборная после двух поединков осталась с нулем в кармане и застряла на последнем месте с печальной разницей забитых и пропущенных — 1:4.

В дебютном матче Кубка Первого канала Швеция встретилась с Россией. В напряженной зарубе «три короны» проиграли из-за единственной шайбы Вячеслава Войнова (0:1).

Во втором матче подопечные Юхана Гарпенлева противостояли Канаде, однако снова оказались слабее (1:3). Швеция почти не уступала канадцам по статистике, однако показала плохой процент реализации — 3.7%.

Осенний Евротур Швеция провела интереснее. В трех встречах она оформила три победы и затащила Кубок Карьяла. В ноябре банда Гарпенлева хлопнула Чехию (4:1), Россию (4:2) и Финляндию (3:1).

Коэффициенты

На Чехию в предстоящей игре букмекеры дают коэффициент 3.05, ничья оценивается в 4.20, а победа Швеции — в 2.06.

Прогноз

Серия без побед чешской сборной доросла до шести матчей. При этом в четырех встречах команда Пешана пропустила 4+ гола .

Ставка

С такой проблемной сборной команда Гарпенлева разберется без напряга. Наши прогноз и ставка — Швеция победит за 2.06.