В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Хонда Центре» 18 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

В 31 игре сезона калифорнийская команда смогла захватить 39 очков. На сегодняшний день она является лидером таблицы Тихоокеанского дивизиона с отрывом в 3 балла от ближайшего окружения.

Последний раз «Анахайм» оставался без набранных баллов при своих зрителях 4 декабря. В тот вечер «кряквы» уступили «Калгари» (3:4 Б), после чего они отправились в гостевую серию на пять матчей.

На чужом льду подопечные Далласа Экинса оказались слабее «Вашингтона» (3:4 Б), прихлопнули «Баффало» (2:0), «Коламбус» (2:1 Б), слились «Питтсбургу» (0:1) и победили «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

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Вернулся в Калифорнию «Анахайм» лишь 16-го числа. В первой за продолжительный отрезок домашней встрече «Дакс» принимали «Сиэтл». У «Кракена» в этом поединке шансов не было (4:1).

«Аризона»

На счету «Койотис» по-прежнему 12 очков, добытых в 28 поединках регулярки. Пока команда из Глендейла не может даже размышлять о том, чтобы сдвинуться с последнего места в Центральном дивизионе.

В последнем ноябрьском матче «Аризона» встретилась с «Виннипегом» в Канаде. В той игре «койоты» оформили скромную победу (1:0), после которой снова взялись раздавать очки.

В шести следующих поединках подопечные Андре Туриньи проиграли, а в четырех встречах унылой серии команда из Глендейла пропустила в свою рамку 4+ шайбы.

Во время очередной печальной полосы «Аризона» потерпела поражения от «Миннесоты» (2:5), «Вегаса» (1:7), «Далласа» (1:4), «Флориды» (1:3), «Филадельфии» (3:5) и «Рейнджерс» (2:3).

Коэффициенты

На «Анахайм» можно поставить за 1.78, ничья оценивается букмекерами в 4.20, а победа «Аризоны» — в 4.38.

Прогноз

Помимо проблем со слабой игрой, «Аризону» затронули кадровые потери , которые негативно скажутся на матче с дерзким в текущем сезоне «Анахаймом».

Ставка

При своих болельщиках «кряквы» не отдадут очки гостям из Глендейла и затащат встречу с комфортным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит с форой -1.5 за 2.02.