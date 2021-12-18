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    «Анахайм» выбьет три в ряд?

    «Анахайм» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч НХЛ 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Аризона»
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    Тревор Зеграс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Хонда Центре» 18 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Анахайм — Аризона

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    В 31 игре сезона калифорнийская команда смогла захватить 39 очков. На сегодняшний день она является лидером таблицы Тихоокеанского дивизиона с отрывом в 3 балла от ближайшего окружения.

    Последний раз «Анахайм» оставался без набранных баллов при своих зрителях 4 декабря. В тот вечер «кряквы» уступили «Калгари» (3:4 Б), после чего они отправились в гостевую серию на пять матчей.

    На чужом льду подопечные Далласа Экинса оказались слабее «Вашингтона» (3:4 Б), прихлопнули «Баффало» (2:0), «Коламбус» (2:1 Б), слились «Питтсбургу» (0:1) и победили «Сент-Луис» (3:2 ОТ).

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    Вернулся в Калифорнию «Анахайм» лишь 16-го числа. В первой за продолжительный отрезок домашней встрече «Дакс» принимали «Сиэтл». У «Кракена» в этом поединке шансов не было (4:1).

    «Аризона»

    На счету «Койотис» по-прежнему 12 очков, добытых в 28 поединках регулярки. Пока команда из Глендейла не может даже размышлять о том, чтобы сдвинуться с последнего места в Центральном дивизионе.

    В последнем ноябрьском матче «Аризона» встретилась с «Виннипегом» в Канаде. В той игре «койоты» оформили скромную победу (1:0), после которой снова взялись раздавать очки.

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    • В шести следующих поединках подопечные Андре Туриньи проиграли, а в четырех встречах унылой серии команда из Глендейла пропустила в свою рамку 4+ шайбы.

    Во время очередной печальной полосы «Аризона» потерпела поражения от «Миннесоты» (2:5), «Вегаса» (1:7), «Далласа» (1:4), «Флориды» (1:3), «Филадельфии» (3:5) и «Рейнджерс» (2:3).

    Коэффициенты

    На «Анахайм» можно поставить за 1.78, ничья оценивается букмекерами в 4.20, а победа «Аризоны» — в 4.38.

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    Прогноз

    Помимо проблем со слабой игрой, «Аризону» затронули кадровые потери, которые негативно скажутся на матче с дерзким в текущем сезоне «Анахаймом».

    Ставка

    При своих болельщиках «кряквы» не отдадут очки гостям из Глендейла и затащат встречу с комфортным перевесом. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит с форой -1.5 за 2.02.

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    «Анахайм» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» выбьет три в ряд?
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