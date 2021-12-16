Чехия
Одно из самых ощутимых поражений в недавнем прошлом от Финляндии команда Чехии потерпела на чемпионате мира 2021. В четвертьфинале финнам хватило одной шайбы, чтобы выбить чехов из турнира (0:1).
После мирового первенства чешские парни под руководством Филипа Пешана скатали три матча в Кубке Карьяла, который они откровенно провалили.
В трех поединках ноябрьского Евротура Чехия не смогла заработать ни единого балла. Кроме того, в упомянутый период «львы» забросили всего 5 голов, а в свою рамку пустили 13 вражеских шайб.
Первый матч Кубка Карьяла Чехия с крупным счетом сдала Швеции (1:4). Чуть больше интриги было во второй игре с Финляндией (2:4). А под занавес турнира команда Пешана слилась России (2:5).
Финляндия
Летом финская сборная провела один из важнейших матчей против Чехии. Минимальная победа (1:0) позволила ей вклиниться в число четырех сильнейших участников чемпионата мира.
Далее Финляндия под чутким руководством Юкки Ялонена обыграла Германию в полуфинале (2:1), а в зарубе за золото — слилась Канаде в овертайме (2:3 ОТ).
Неплохо Финляндия провела домашний Евротур. После трех матчей она финишировала на втором месте с 6 очками в копилке. За три игры финны бахнули 8 шайб и пропустили пятеру в свои ворота.
На старте Кубка Карьяла Финляндия спокойно разобралась с Россией (3:0), а затем снова расстроила Чехию (4:2). В решающем поединке банда Ялонена оказалась слабее Швеции (1:3).
Коэффициенты
Победа Чехии в этой встрече оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а победу Финляндии можно затащить за 2.53.
Прогноз
В четырех очных матчах из пяти предыдущих Чехии доставался статус проигравшей сборной. Но именно сейчас настало время
Этот матч, в отличие от остальных, состоится в Праге. При поддержке родных трибун чехи получат дополнительную мотивацию.
Ставка
Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет + ТМ 6.5 за 1.91.