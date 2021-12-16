В матче Кубка Первого канала Чехия сыграет с Финляндией. Встреча пройдет на «Арене О2» 16 декабря. Начало запланировано на 20:00 мск. Чехия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Одно из самых ощутимых поражений в недавнем прошлом от Финляндии команда Чехии потерпела на чемпионате мира 2021. В четвертьфинале финнам хватило одной шайбы, чтобы выбить чехов из турнира (0:1).

После мирового первенства чешские парни под руководством Филипа Пешана скатали три матча в Кубке Карьяла, который они откровенно провалили.

В трех поединках ноябрьского Евротура Чехия не смогла заработать ни единого балла. Кроме того, в упомянутый период «львы» забросили всего 5 голов, а в свою рамку пустили 13 вражеских шайб.

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Первый матч Кубка Карьяла Чехия с крупным счетом сдала Швеции (1:4). Чуть больше интриги было во второй игре с Финляндией (2:4). А под занавес турнира команда Пешана слилась России (2:5).

Финляндия

Летом финская сборная провела один из важнейших матчей против Чехии. Минимальная победа (1:0) позволила ей вклиниться в число четырех сильнейших участников чемпионата мира.

Далее Финляндия под чутким руководством Юкки Ялонена обыграла Германию в полуфинале (2:1), а в зарубе за золото — слилась Канаде в овертайме (2:3 ОТ).

Неплохо Финляндия провела домашний Евротур. После трех матчей она финишировала на втором месте с 6 очками в копилке. За три игры финны бахнули 8 шайб и пропустили пятеру в свои ворота.

На старте Кубка Карьяла Финляндия спокойно разобралась с Россией (3:0), а затем снова расстроила Чехию (4:2). В решающем поединке банда Ялонена оказалась слабее Швеции (1:3).

Коэффициенты

Победа Чехии в этой встрече оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а победу Финляндии можно затащить за 2.53.

Прогноз

В четырех очных матчах из пяти предыдущих Чехии доставался статус проигравшей сборной. Но именно сейчас настало время улучшить статистику личных встреч .

Этот матч, в отличие от остальных, состоится в Праге. При поддержке родных трибун чехи получат дополнительную мотивацию.

Ставка

Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет + ТМ 6.5 за 1.91.