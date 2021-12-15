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    Прервет ли «Детройт» свою ужасную серию?

    «Детройт» — «Айлендерс». Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Детройт Ред Уингз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Айлендерс»
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    Владислав Наместников
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Детройт — Нью-Йорк Айлендерс

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.18
  • Ставка!
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    «Детройт»

    После 28 сыгранных матчей на счету клуба из Мичигана 29 очков. Однако в Атлантическом дивизионе «крылья» съехали на пятую позицию, отстав на 1 балл от «Бостона».

    Еще недавно «Детройт» провел крутой беспроигрышный отрезок, дошедший до пяти поединков. Закончился он двумя играми дома. В первой встрече «Ред Уингз» разделались с «Кракеном» (4:3 Б).

    А после битвы с «Сиэтлом» парни Джеффа Блашилла взяли верх как раз над «Айлендерс» (4:3 ОТ). Три следующих матча «крылья» провели ужасно. Они потерпели поражения и пропустили суммарно 18 голов.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первый разгром «Детройт» пережили при своих фанатах, который ему обеспечил «Нэшвилл» (2:5). За пределами родного штата «Ред Уингз» слились «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (3:7).

    «Айлендерс»

    Ребята из Юниондейла, Нью-Йорк, провели 23 игры, в которых им удалось насобирать всего 19 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему последняя.

    С 8 ноября по 6 декабря «Айлендерс» накрыло темной полосой из 11 матчей без побед. В ходе ужасной серии «островитяне» успели пережить неудачу и в игре с «Детройтом» (3:4 ОТ).

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    • После «Ред Уингз» команда Барри Троца проиграла «Чикаго» (2:3 Б), а затем наконец-то в копилку «Айлс» прилетела долгожданная победа. В Канаде гости из Нью-Йорка припечатали «Оттаву» (5:3).

    Отпраздновав удачную игру с «сенаторами», «Айлендерс» вернулись домой, где слились «Нэшвиллу» (3:4). В последнем матче банда Троца отняла очки у «Нью-Джерси» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Детройт» букмекеры дают возможность поставить за 2.82, на ничью — за 4.46, а на «Айлендерс» — за 2.23.

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    Прогноз

    К матчу против многострадального клуба из Нью-Йорка «крылья» и сами подлетают с грустной статистикой. В трех последних встречах «Ред Уингз» не только уступили, но и пропустили по 5+ голов.

    Поединок против «Айлендерс» банда Блашилла будет рассматривать как возможность выпутаться из этого кошмара.

    Ставка

    При поддержке своих фанатов парни из Мичигана попытаются взять 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит в матче за 2.23.

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    «Детройт» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. Прервет ли «Детройт» свою ужасную серию?
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