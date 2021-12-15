В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 15 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

После 28 сыгранных матчей на счету клуба из Мичигана 29 очков. Однако в Атлантическом дивизионе «крылья» съехали на пятую позицию, отстав на 1 балл от «Бостона».

Еще недавно «Детройт» провел крутой беспроигрышный отрезок, дошедший до пяти поединков. Закончился он двумя играми дома. В первой встрече «Ред Уингз» разделались с «Кракеном» (4:3 Б).

А после битвы с «Сиэтлом» парни Джеффа Блашилла взяли верх как раз над «Айлендерс» (4:3 ОТ). Три следующих матча «крылья» провели ужасно. Они потерпели поражения и пропустили суммарно 18 голов.

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Первый разгром «Детройт» пережили при своих фанатах, который ему обеспечил «Нэшвилл» (2:5). За пределами родного штата «Ред Уингз» слились «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (3:7).

«Айлендерс»

Ребята из Юниондейла, Нью-Йорк, провели 23 игры, в которых им удалось насобирать всего 19 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему последняя.

С 8 ноября по 6 декабря «Айлендерс» накрыло темной полосой из 11 матчей без побед. В ходе ужасной серии «островитяне» успели пережить неудачу и в игре с «Детройтом» (3:4 ОТ).

После «Ред Уингз» команда Барри Троца проиграла «Чикаго» (2:3 Б), а затем наконец-то в копилку «Айлс» прилетела долгожданная победа. В Канаде гости из Нью-Йорка припечатали «Оттаву» (5:3).

Отпраздновав удачную игру с «сенаторами», «Айлендерс» вернулись домой, где слились «Нэшвиллу» (3:4). В последнем матче банда Троца отняла очки у «Нью-Джерси» (4:2).

Коэффициенты

На «Детройт» букмекеры дают возможность поставить за 2.82, на ничью — за 4.46, а на «Айлендерс» — за 2.23.

Прогноз

К матчу против многострадального клуба из Нью-Йорка «крылья» и сами подлетают с грустной статистикой. В трех последних встречах «Ред Уингз» не только уступили, но и пропустили по 5+ голов.

Поединок против «Айлендерс» банда Блашилла будет рассматривать как возможность выпутаться из этого кошмара .

Ставка

При поддержке своих фанатов парни из Мичигана попытаются взять 2 балла. Наши прогноз и ставка — «Детройт» победит в матче за 2.23.