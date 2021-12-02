«Рейнджерс»
Банда с Манхэттена сыграла в 20 матчах, в которых стащила 29 баллов. Сейчас она замыкает первую тройку в Столичном дивизионе и отстает от «Вашингтона» на 4 пункта, имея в активе на 2 встречи меньше.
В начале ноября «Рейнджерс» сдали три игры в Канаде, а затем в Штатах они оформили четыре подряд победы. Первый удачный матч серии «синерубашечники» провели дома против «Флориды» (4:3).
Затем состоялся выезд в Огайо, где парни Жерара Галлана прибили «Коламбус» (5:3). Вернувшись на Манхэттен, «рейнджеры» разделались с «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреалем» (3:2).
Безупречная серия команды оборвалась в очередном канадском матче против «Торонто» (1:2). Но в трех дальнейших поединках «Рейнджерс» хлопнули «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1) и «Бостон» (5:2).
«Филадельфия»
Филадельфийская команда в 20 играх затащила 20 очков. В таблице Столичного дивизиона она зависла на седьмой позиции. От ближайшего конкурента из зоны плей-офф «летчики» отстают на 4 балла.
Последний раз, когда фанаты «Филадельфии» радовались победе своих любимцев, «Флайерз» одолели «Калгари» в «Веллс Фарго Центре» (2:1 ОТ).
А после встречи с лидерами Западной конференции подопечные Алена Виньо потерпели шесть подряд поражений. Первые неудачи случились при родных трибунах, где «Филадельфия» проиграла «Тампе» (3:4 Б) и «Бостону» (2:5).
Затем «Флайерз» еще раз были обижены «Тампой» (0:4), после чего случились поражения от «Флориды» (1:2 ОТ), «Каролины» (3:6) и «Нью-Джерси» (2:5).
Прогноз и ставка
Победа «Рейнджерс» в очередной домашней игре оценивается в 2.10, в то время как на успех «Флайерз» можно поставить за 2.98. На ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.68.
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При этом в пяти предыдущих играх на своем льду «рейнджеры» выносили всех соперников. Измотанный коллектив Виньо с рядом проблем станет шестым в списке пострадавших в «Сквер Гарден». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 2.28.