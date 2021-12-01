В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 1 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 21 матче сезона команда из Миссури взяла 25 баллов. Сейчас она идет второй в Центральном дивизионе и отстает от первой позиции на 4 пункта.

Недавно у «Сент-Луиса» случился заметный игровой спад, в ходе которого «Блюз» пострадали от нескольких соперников. Уступили «музыканты» «Нэшвиллу» (3:4 ОТ), «Каролине» (2:3), «Эдмонтону» (4:5) и «Аризоне» (2:3).

Хоть как-то разукрасить свою печальную статистику команде Крейга Беруби удалось благодаря разгрому «Сан-Хосе» (4:1). Но после встречи с «Шаркс» «Блюз» крупно слился «Далласу» (1:4).

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Затем «Сент-Луис» переиграл «Вегас» (5:2), а позже — отдал очки «Детройту» (2:4) и «Чикаго» (2:3 ОТ). В недавнем матче ребята Беруби прибили «Коламбус» (6:3).

«Тампа-Бэй»

Парни из Флориды успели скатать 20 поединков, в которых затащили 27 очков. В Атлантическом дивизионе «молнии» закрепились на третьем месте, опередив ближайшего преследователя на 4 балла.

После победы над «Филадельфией» 19 ноября (4:3 Б) «Тампе-Бэй» посчастливилось провести 4-матчевую домашнюю серию. Только раз на «Амали Арене» хозяева позволили себе допустить осечку.

В той самой встрече, где «Лайтнинг» остались без очков, случилось поражение от «Нью-Джерси» (3:4). Позже команде Джона Купера удалось перебить «Миннесоту» в буллитной зарубе (5:4 Б).

Затем «Тампа-Бэй» вынесла «Филадельфию» (4:0) и «Сиэтл» (3:0), а 28 ноября банда Купера получила ответку от «Миннесоты» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Луиса» в родных стенах букмекеры предлагают поставить за 2.55, в то время как победа «Тампы» оценивается в 2.42. Ничью можно затащить за 4.52.

Ноябрьская часть сезона никак не может считаться нормальной для «Сент-Луиса». Команда раскидала много очков и подпустила к себе конкурентов по Центральному дивизиону.