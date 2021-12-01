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    «Тампа» сыграет «Блюз» в Миссури?

    «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
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    Борис Катчук
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 1 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Декабря 2021 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй

  • 1
  • 2.55
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  • 4.10
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Сент-Луис»

    В 21 матче сезона команда из Миссури взяла 25 баллов. Сейчас она идет второй в Центральном дивизионе и отстает от первой позиции на 4 пункта.

    Недавно у «Сент-Луиса» случился заметный игровой спад, в ходе которого «Блюз» пострадали от нескольких соперников. Уступили «музыканты» «Нэшвиллу» (3:4 ОТ), «Каролине» (2:3), «Эдмонтону» (4:5) и «Аризоне» (2:3).

    Хоть как-то разукрасить свою печальную статистику команде Крейга Беруби удалось благодаря разгрому «Сан-Хосе» (4:1). Но после встречи с «Шаркс» «Блюз» крупно слился «Далласу» (1:4).

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    Затем «Сент-Луис» переиграл «Вегас» (5:2), а позже — отдал очки «Детройту» (2:4) и «Чикаго» (2:3 ОТ). В недавнем матче ребята Беруби прибили «Коламбус» (6:3).

    «Тампа-Бэй»

    Парни из Флориды успели скатать 20 поединков, в которых затащили 27 очков. В Атлантическом дивизионе «молнии» закрепились на третьем месте, опередив ближайшего преследователя на 4 балла.

    После победы над «Филадельфией» 19 ноября (4:3 Б) «Тампе-Бэй» посчастливилось провести 4-матчевую домашнюю серию. Только раз на «Амали Арене» хозяева позволили себе допустить осечку.

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    • В той самой встрече, где «Лайтнинг» остались без очков, случилось поражение от «Нью-Джерси» (3:4). Позже команде Джона Купера удалось перебить «Миннесоту» в буллитной зарубе (5:4 Б).

    Затем «Тампа-Бэй» вынесла «Филадельфию» (4:0) и «Сиэтл» (3:0), а 28 ноября банда Купера получила ответку от «Миннесоты» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Луиса» в родных стенах букмекеры предлагают поставить за 2.55, в то время как победа «Тампы» оценивается в 2.42. Ничью можно затащить за 4.52.

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    Ноябрьская часть сезона никак не может считаться нормальной для «Сент-Луиса». Команда раскидала много очков и подпустила к себе конкурентов по Центральному дивизиону.

    У действующих обладателей Кубка Стэнли дела сейчас получше. К этой игре «Лайтнинг» подходят всего с двумя поражениями в восьми встречах. На выезде парни Купера готовы припечатать «Блюз», у которого уже были проблемы с серьезными соперниками. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.42.

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    «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Тампа» сыграет «Блюз» в Миссури?
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