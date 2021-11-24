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    Сколько шайб «Северсталь» закинет ЦСКА?

    «Северсталь» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — ЦСКА
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    Давид Думбадзе
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 24 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    Череповецкие парни провели 30 поединков, в которых смогли взять себе 40 баллов. Благодаря таким показателям они поднялись на четвертое место в Западной конференции.

    Совсем недавно «Северсталь» выстрелила прекрасной серией из девяти матчей без поражений. Этот отрезок завершился четырьмя встречами в «Ледовом дворце».

    На своем льду подопечные Андрея Разина разделались с «Торпедо» (2:1), «Спартаком» (3:2 Б), «Автомобилистом» (3:2) и «Металлургом» Мг (5:2). Оборвалась успешная цепочка «стали» в игре с ЦСКА (2:3 Б).

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    После матча с «армейцами» череповецкий клуб прихлопнул минское «Динамо» (4:3 Б), а затем слился «Барысу» (3:4 ОТ). В последней игре «Северсталь» взяла верх над «Витязем» (2:1 Б).

    ЦСКА

    Московский клуб провел в регулярном чемпионате 31 встречу и заработал 42 балла. В турнирной таблице Западной конференции ему удалось подняться на второе место.

    В первой половине ноября ЦСКА выбил четыре подряд победы, три из которых команда добыла дома. В первой такой игре она скромно обошлась с «Автомобилистом» (1:0).

    Позже в Подольске ребята Сергея Федорова одержали верх в непростой зарубе с «Витязем» (6:5 Б), а при родных болельщиках «армейцы» раскатали СКА (4:0) и припечатали «Северсталь» (3:2 Б).

    Прервалась серия без поражений в матче с московским «Динамо» 17 числа (2:3 Б). В паре недавних встреч ЦСКА разделался с «Динамо» Минск (6:3) и снова прихлопнул СКА (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 2.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу ЦСКА — 2.20.

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    В прошлой очной встрече, которая состоялась в Москве, «сталь» положила в сетку ЦСКА две шайбы, перевела игру в овертайм, а затем сдалась в серии буллитов. Тогда команда Разина выдала хороший матч, где ей немного не повезло.

    В предстоящем поединке череповчане дома будут гнаться за реваншем и за двумя очками, чтобы надежнее закрепиться в пятерке Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 1.83.

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    «Северсталь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Северсталь» закинет ЦСКА?
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