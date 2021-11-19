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    «Миннесота» отойдет от недавнего разгрома на своем льду?

    «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Даллас»
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    Рем Питлик
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    В 15 играх нового сезона хоккеисты из Сент-Пола смогли набрать 20 очков. Сейчас их команда находится на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В первой половине ноября «Миннесота» выдала четыре подряд победы. Успешный стрик «дикарей» стартовал с домашнего противостояния с «Оттавой» (5:4 ОТ).

    После игры с «Сенаторз» подопечные Дина Эвансона перебили «Питтсбург» в серии буллитов (5:4 Б), а затем раскатали «Айлендерс» (5:2) и «Аризону» (5:2).

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    Следующая встреча закончилась для «Миннесоты» поражением от «Вегаса» (2:3), после которого парни Эвансона успели победить «Сиэтл» (4:2) и крупно слиться «Сан-Хосе» (1:4).

    «Даллас»

    Техасские ребята провели в текущей регулярке 14 встреч, в которых затащили в свою копилку 14 поинтов. А в таблице Центрального дивизиона «шерифы» оказались пятыми.

    В конце прошлого и начале этого месяца «Даллас» настигла полоса из четырех матчей без побед, которая стартовала с выездного поединка против «Коламбуса» (1:4).

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    • Позже парни Рика Боунесса уступили «Вегасу» (2:3 ОТ), «Оттаве» (1:4) и «Виннипегу» (3:4 Б). Немного разбавить предыдущие осечки «Старз» смогли в матче с «Калгари» (4:3 ОТ).

    После поединка с «Флэймз» «Даллас» снова дважды потерял очки. Это случилось во встречах с «Ванкувером» (3:6) и «Нэшвиллом» (2:4). В недавних же играх «шерифы» разбили «Филадельфию» (5:2) и «Детройт» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Миннесоты» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Далласа» — 3.40.

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    В недавнем матче против «Сан-Хосе» «дикари» прервали свою скромную беспроигрышную серию. При этом хозяева в Сент-Поле слились в одну калитку.

    Однако в грядущей встрече они готовы реабилитироваться, учитывая, что зарубиться им предстоит с «Далласом», который в пяти гостевых поединках из семи отдал очки хозяевам. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с форой -1 за 2.05.

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    «Миннесота» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» отойдет от недавнего разгрома на своем льду?
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