НХЛ. «Флорида» разгромила «Айлендерс», «Рейнджерс» одолел «Монреаль», «Вашингтон» проиграл «Анахайму»

«Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:1

«Флорида» разгромила «Айлендерс» со счетом 6:1. Илья Сорокин пропустил четыре шайбы за период, после чего был заменен. Ворота «пантер» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который отрахил 27 из 28 бросков. Его признали третьей звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Айлендерс» — 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) Голы: Юбердо — 5 (Дюклер, Барков), 6:58 — 1:0. Ломберг — 1 (Хернквист, Монтур), 14:40 — 2:0. Верхэге — 4 (Беннетт, Монтур), 16:04 — 3:0. Хернквист — 3, 18:13 — 4:0. Экблад — 5 (Уигар), 33:41 — 5:0. Палмиери — 1 (Беллоуз, Добсон), 35:00 — 5:1. Ватрано — 4 (Типпетт), 56:36 — 6:1Вратари: Бобровский — Сорокин (Варламов, 20:00)Штраф: 9-46Броски: 36 (17+12+7) — 28 (12+9+7)

«Пантерз» прервали серию из четырех поражений, а «Айлендерс» проиграли четвертую встречу подряд.

«Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:1

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 3:2

Ассист Артемия Панарина и 31 сэйв Игоря Шестеркина помогли «Рейнджерс» одолеть «Монреаль» — 3:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Монреаль» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Какко — 2 (Папнарин, Строум), 15:46 — 1:0. Дворак — 2 (Галлахер, Кулак), 22:17 — 1:1. Крайдер — 12 (Зибанежад), 23:50 — 2:1. Готье — 1, 41:56 — 3:1. Андерсон — 4 (Дворак, Уайдмэн), 42:18 — 3:2Вратари: Шестеркин — Примо (58:42 — 59:08)Штраф: 14-26Броски: 34 (17+9+8) — 33 (12+9+12)

«Рейнджерс» выиграли четвертый матч подряд. «Канадиенс» проиграли третью встречу подряд и шестую из последних семи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 3:2

«Питтсбург» — «Баффало» 1:2

«Питтсбург» проиграл «Баффало» — 1:2. У победителей шайбы забросили Колин Миллер и Кайл Окпосо, у проигравших — Джейк Гюнцель. «Пингвинз» потерпели третье поражение подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Баффало» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Миллер — 2 (Каджула, Козенс), 20:28 — 0:1. Окпосо — 4 (Гиргенсонс, Далин), 28:54 — 0:2. Гюнтцель — 5 (бол., Раст, Кросби), 45:59 — 1:2Вратари: Джерри (58:41) — ТокарскиШтраф: 15-13Броски: 46 (14+12+20) — 19 (10+6+3)

«Питтсбург» — «Баффало» 1:2

«Торонто» — «Нэшвилл» 3:0

«Торонто» всухую обыграл «Нэшвилл» (3:0), продлив серию побед до четырех встреч.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Мэттьюс — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 7:37 — 1:0. Кампф — 3 (Каше, Керфут), 56:04 — 2:0. Марнер — 4 (п.в., Кампф, Мэттьюс), 59:37 — 3:0Вратари: Кэмпбелл — Сарос (57:21 — 59:37)Штраф: 9-15Броски: 34 (13+12+9) — 24 (8+8+8)

«Торонто» — «Нэшвилл» 3:0

«Филадельфия» — «Калгари» 2:1 ОТ

«Филадельфия» обыграла в овертайме «Калгари» со счетом 2:1. Победную шайбу на 45-й секунде дополнительного времени забросил Кэм Аткинсон, которому ассистировал Иван Проворов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Шилингтон — 3 (Годро, Линдхольм), 10:31 — 0:1. Хэйс — 1 (Ристолайнен), 24:37 — 1:1. Аткинсон — 7 (Кутюрье, Проворов), 60:45 — 2:1Вратари: Харт — МаркстремШтраф: 8-12Броски: 43 (11+16+14+2) — 34 (12+17+5+0)

«Филадельфия» с 18 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Калгари» с 21 очком — на четвертой строчке Запада.

«Филадельфия» — «Калгари» 2:1 ОТ

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 1:4

«Сан-Хосе» разгромили «Миннесоту» со счетом 4:1. В составе «Шаркс» ассистом отметился Александр Барабанов. У «Уайлд» российские форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов закончили встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Ферраро — 2 (Кутюр, Майер), 5:55 — 0:1. Майер — 6 (Власик, Кутюр), 19:16 — 0:2. Эрикссон Эк — 6 (Фиала, Бродин), 25:25 — 1:2. Карлссон — 3 (Миддлтон, Балцерс), 29:32 — 1:3. Хертл — 7 (Барабанов, Балцерс), 49:25 — 1:4Вратари: Тэлбот (56:16) — РаймерШтраф: 16-14Броски: 27 (7+13+7) — 21 (9+8+4)

«Сан-Хосе» с 17 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Миннесота» с 20 очками — на пятой строчке.

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 1:4

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:3

«Сент-Луис» уступил «Аризоне» со счетом 2:3. У проигравших Павел Бучневич сделал результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Капобьянко — 1 (бол., Крауз, Гальченюк), 7:37 — 0:1. Кайру — 7 (О`Райлли, Бучневич), 17:57 — 1:1. Хейтон — 1, 31:35 — 1:2. Крюг — 3 (О`Райлли), 34:58 — 2:2. Хейтон — 2 (бол., Гостисбеер, Кессел), 53:52 — 2:3Вратари: Биннингтон (58:11) — УэджвудШтраф: 6-8Броски: 36 (14+9+13) — 23 (11+9+3)

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение подряд, «Аризона» одержала вторую победу в сезоне.

«Сент-Луис» — «Аризона» 2:3

«Виннипег» — «Эдмонтон» 5:2

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» (5:2) и продлил победную серию до трех матчей. У проигравших дубль сделал Леон Драйзайтль, а Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи. Таким образом, Макдэвид продлил свою серию с набранными очками на старте сезона до 15 матчей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2) Голы: Лаури — 2, 2:09 — 1:0. Элерс — 4 (Копп, Моррисси), 26:59 — 2:0. Дюбуа — 9 (бол., Моррисси, Шмидт), 30:01 — 3:0. Шайфли — 2 (Стэнли, Демело), 39:22 — 4:0. Драйзайтль — 16 (бол., Макдэвид, Нерс), 42:32 — 4:1. Драйзайтль — 17 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:48 — 4:2. Коннор — 12 (п.в., Уилер), 58:23 — 5:2Вратари: Хеллибак — Коскинен (Скиннер, 40:00, 57:27 — 58:23)Штраф: 8-8Броски: 35 (12+14+9) — 34 (9+11+14)

«Виннипег» — «Эдмонтон» 5:2

«Даллас» — «Детройт» 5:2

«Даллас» победил «Детройт» со счетом 5:2. У победителей дубль сделал Джейсон Робертсон. Россияне Александр Радулов и Владислав Наместников не набрали очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) Голы: Сутер — 2 (Факса, Робертсон), 13:33 — 1:0. Бенн — 3 (Хейсканен), 21:06 — 2:0. Хинтц — 3 (Линделл), 27:24 — 3:0. Задина — 3 (Ганье, Стаал), 29:09 — 3:1. Ларкин — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 34:39 — 3:2. Робертсон — 2 (Павелски, Хаканпяя), 43:48 — 4:2. Робертсон — 3 (п.в., Гленденинг), 58:23 — 5:2Вратари: Эттингер — Неделькович (57:21 — 58:23)Штраф: 2-2Броски: 30 (12+12+6) — 30 (4+11+15)

«Даллас» — «Детройт» 5:2

«Анахайм» — «Вашингтон» 3:2 ОТ

«Анахайм» в овертайме обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2. Капитан столичной команды Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

«Анахайм» с 23 очками лидирует в Западной конференции, «Вашингтон» с 23 очками — на третьей строчке Востока.

«Вегас» — «Каролина» 2:4