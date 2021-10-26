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    Одолеет ли «Ак Барс» екатеринбуржцев на их арене?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
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    Дмитрий Воронков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 26 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Октября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
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  • 4.00
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы поучаствовали в 22 играх чемпионата, заработав в них 25 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает пятую позицию.

    После неплохой серии из трех побед, организованной в период с 4 по 11 октября, «Автомобилист» пережил две подряд неудачи. Сперва в Балашихе команда слилась «Авангарду» (1:3).

    После игры с «ястребами» подопечные Билла Питерса уступили «Сочи» на «Уралец-Арене» (4:5 Б). Прервать негативный отрезок «Авто» сумело в поединке с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

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    Три недавних встречи «Автомобилист» провел на выезде. На чужой территории екатеринбуржцы влетели «Торпедо» (3:4), хлопнули «Сочи» (7:6 ОТ) и оказались слабее «Трактора» (3:4 Б).

    «Ак Барс»

    Казанские хоккеисты также приняли участие в 22 матчах. За это время им удалось набрать 30 баллов, что делает команду четвертой в зачете Востока.

    Не так давно у «Ак Барса» была гостевая серия из трех матчей, в парочке из них «коты» оформили победы. В одной такой игре они разнесли «Барыс» (6:3).

    Затем подопечные Дмитрия Квартальнова затащили «зеленое дерби» с «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б). А позже в Магнитогорске было поражение от «Металлурга» Мг (1:2).

    После серии поединков на чужом льду «Ак Барс» вернулся на «Татнефть-Арену», где одержал верх над «Амуром» (3:2 ОТ), уступил «Динамо» Москва (4:5 ОТ) и разобрался с «Авангардом» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Ак Барса» — 2.44.

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    От этой встречи букмекеры ожидают равного противостояния, но при этом казанцы выглядят чуть лучше против серьезных соперников.

    Поэтому от поединка с екатеринбуржцами стоит ждать уверенной игры именно от команды Квартальнова. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» в матче за 1.89.

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    «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на хоккей. Одолеет ли «Ак Барс» екатеринбуржцев на их арене?
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