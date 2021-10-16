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    «Дикари» устроят погром в Анахайме?

    «Анахайм» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 3.56) на хоккейный матч НХЛ 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Хонда Центре» 16 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2021 года
    Анахайм
  • НХЛ
    •  Анахайм 05:00 Миннесота Миннесота
  • НХЛ. Предсезонка
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.87
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    В дебютной игре нового сезона команда из Анахайма, Калифорния, у себя дома принимала «Виннипег». Для родных фанатов «Дакс» устроили голевую феерию (4:1).

    Перед стартом регулярки «Анахайм» провел семь товарищеских матчей. Началась предсезонка для «утят» с крупной победы над «Сан-Хосе» (6:3).

    Затем подопечные Далласа Экинса потерпели три поражения кряду. Пару раз они уступили «Аризоне» (1:4, 3:4), а также слились «Шаркс» (1:3).

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    Еще в одном матче с «Сан-Хосе» «Анахайм» оказался сильнее (3:2 Б). А в противостоянии с «Лос-Анджелесом» «Дакс» проиграли (3:6) и победили (4:3 Б).

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола пока не провел в регулярке ни одного матча, а в ходе прошлого чемпионата команда набрала 75 очков в 56 играх и оказалась третьей в Западном дивизионе.

    В Кубке Стэнли «Миннесота» слилась в первом же раунде, отдав серию «Вегасу» — 3:4. А в ходе своей предсезонки «дикари» сыграли в шести встречах.

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    • В паре матчей на чужой территории подопечные Дина Эвансона слились «Сент-Луису» (2:6) и «Колорадо» (4:6), а в ответной игре с «Эвеланш» «Минни» одержала победу (3:1).

    Позже «Миннесота» успела прибить «Сент-Луис» (4:3 ОТ) и «Чикаго» (3:2 ОТ). В другом поединке против «Блэкхокс» ребята Дина Эвансона допустили осечку (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Анахайма» оценивается в 3.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Миннесоты» — 2.20.

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    В новый сезон «кряквы» ворвались с крупной победой в родных стенах, однако во втором матче им предстоит встретиться с серьезными ребятами из Миннесоты.

    В семи последних очных поединках «дикари» выиграли, следовательно, «Анахайм» для них стал удобным соперником.

    Ожидаем, что в очередной их зарубе Капризов и компания настреляют в сетку «Дакс» кучу голов. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» с форой -2 за 3.56.

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    «Анахайм» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.56), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Дикари» устроят погром в Анахайме?
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