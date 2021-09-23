СКА
Хоккеисты из Санкт-Петербурга провели в новом сезоне восемь встреч, в которых заполучили 12 баллов. В зачете Западной конференции команда занимает четвертую строчку.
Старт нынешней регулярки СКА отпраздновал тремя победами. Сперва в гостях были обыграны «Северсталь» (3:2) и «Локо» (4:3 Б), а позже дома «армейцы» растоптали «Адмирал» (9:2).
После хорошего начала чемпионата команда Валерия Брагина дважды пострадала. Проиграл клуб с Невы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).
Но надолго серия поражений не затянулась, так как в трех последних матчах СКА бахнул победами над «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1).
«Салават Юлаев»
Уфимская команда после восьми проведенных встреч имеет в активе 14 очков, что делает ее первой в турнирной таблице Восточной конференции.
Начало этого сезона получилось для «Салавата Юлаева» сказочным. В семи поединках уфимцы победили соперников разной сложности в основное время.
Подопечные Томи Ламсы обыграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), «Металлург» Мг (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1), «Куньлунь» (5:1) и «Динамо» Минск (1:0).
А вот в своем последнем матче «Салават Юлаев» впервые потерял очки. При этом уступили уфимцы не самому серьезному на данный момент противнику — «Северстали» (1:2).
Прогноз и ставка
Победа СКА оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.08.
В текущем сезоне питерцы ранее допустили пару осечек, в то время как «Юлаев» шел без потерь до поединка с «Северсталью».
Несмотря на досадное поражение в Череповце, уфимцы все еще находятся