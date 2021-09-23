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    «Салават Юлаев» разберется со СКА в Питере

    СКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.33) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Салават Юлаев»
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    Сакари Маннинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    СКА

    Хоккеисты из Санкт-Петербурга провели в новом сезоне восемь встреч, в которых заполучили 12 баллов. В зачете Западной конференции команда занимает четвертую строчку.

    Старт нынешней регулярки СКА отпраздновал тремя победами. Сперва в гостях были обыграны «Северсталь» (3:2) и «Локо» (4:3 Б), а позже дома «армейцы» растоптали «Адмирал» (9:2).

    После хорошего начала чемпионата команда Валерия Брагина дважды пострадала. Проиграл клуб с Невы «Автомобилисту» (2:4) и «Торпедо» (2:3).

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    Но надолго серия поражений не затянулась, так как в трех последних матчах СКА бахнул победами над «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1).

    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда после восьми проведенных встреч имеет в активе 14 очков, что делает ее первой в турнирной таблице Восточной конференции.

    Начало этого сезона получилось для «Салавата Юлаева» сказочным. В семи поединках уфимцы победили соперников разной сложности в основное время.

    Подопечные Томи Ламсы обыграли «Барыс» (5:1), «Автомобилист» (4:2), «Металлург» Мг (7:2), «Спартак» (2:1), «Нефтехимик» (5:1), «Куньлунь» (5:1) и «Динамо» Минск (1:0).

    А вот в своем последнем матче «Салават Юлаев» впервые потерял очки. При этом уступили уфимцы не самому серьезному на данный момент противнику — «Северстали» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Салавата Юлаева» — 3.08.

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    В текущем сезоне питерцы ранее допустили пару осечек, в то время как «Юлаев» шел без потерь до поединка с «Северсталью».

    Несмотря на досадное поражение в Череповце, уфимцы все еще находятся в отличной форме, благодаря чему они способны вынести не самый сильный СКА на их льду. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.33.

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    СКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» разберется со СКА в Питере
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