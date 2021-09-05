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    «Ак Барс» не станет лишний раз напрягаться?

    «Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Торпедо»
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    Даниил Тарасов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В двух встречах сезона казанцы заработали 2 балла. На данный момент они находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первая игра прошла для «Ак Барса» спокойно. В домашнем матче подопечные Дмитрия Квартальнова без особых трудностей приструнили «Йокерит» (3:0).

    А вот во втором поединке казанцы сами себе почему-то придумали проблемы. В зарубе с «Куньлунем» ребята Квартальнова потерпели поражение (3:4).

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    В матче с представителями Китая «Ак Барс» повел со счетом 3:0 уже в первом периоде. Но во второй и третьей двадцатиминутках хозяева на «Татнефть-Арене» жестко слились.

    «Торпедо»

    Нижегородцы пока вышли на лед лишь раз в новом сезоне. Это была домашняя встреча с «Витязем», в которой хозяева в «Нагорном» оказались слабее (3:6).

    В дебютной игре «Торпедо» пульнуло в створ ворот «Витязя» 42 раза, в то время как гости из Подольска запомнились 23 ударами. Но реализация нижегородцев (7.14%) подвела команду.

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    • В минувшем сезоне подопечные Дэвида Немировски заработали 67 очков, благодаря чему они проскочили в плей-офф, где пострадали от «Ак Барса» в 1/8 финала.

    В ходе предсезонной подготовки «Торпедо» поучаствовало в семи товарищеских матчах, победить ребятам Немировски удалось в пяти играх.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Торпедо» — 5.00.

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    После неожиданного поражения в матче с «Куньлунем» казанцы будут стараться прийти в себя и показать хорошую игру с «Торпедо».

    Однако сверхрезультативного месива ждать не стоит. В пяти предыдущих очных поединках только раз было забито больше 4 голов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.89.

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    «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» не станет лишний раз напрягаться?
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