В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В двух встречах сезона казанцы заработали 2 балла. На данный момент они находятся на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Первая игра прошла для «Ак Барса» спокойно. В домашнем матче подопечные Дмитрия Квартальнова без особых трудностей приструнили «Йокерит» (3:0).

А вот во втором поединке казанцы сами себе почему-то придумали проблемы. В зарубе с «Куньлунем» ребята Квартальнова потерпели поражение (3:4).

Все прогнозы на КХЛ

В матче с представителями Китая «Ак Барс» повел со счетом 3:0 уже в первом периоде. Но во второй и третьей двадцатиминутках хозяева на «Татнефть-Арене» жестко слились.

«Торпедо»

Нижегородцы пока вышли на лед лишь раз в новом сезоне. Это была домашняя встреча с «Витязем», в которой хозяева в «Нагорном» оказались слабее (3:6).

В дебютной игре «Торпедо» пульнуло в створ ворот «Витязя» 42 раза, в то время как гости из Подольска запомнились 23 ударами. Но реализация нижегородцев (7.14%) подвела команду.

В минувшем сезоне подопечные Дэвида Немировски заработали 67 очков, благодаря чему они проскочили в плей-офф, где пострадали от «Ак Барса» в 1/8 финала.

В ходе предсезонной подготовки «Торпедо» поучаствовало в семи товарищеских матчах, победить ребятам Немировски удалось в пяти играх.

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Торпедо» — 5.00.

После неожиданного поражения в матче с «Куньлунем» казанцы будут стараться прийти в себя и показать хорошую игру с «Торпедо».