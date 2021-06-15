В первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 15 июня. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Первые серьезные проблемы команда из Невады испытала уже на стадии 1/8 финала, где провела семь поединков против «Миннесоты». На старте серии «рыцари» проиграли (0:1 ОТ).

После поражения в дебютной встрече «Вегас» ответил «дикарям» тремя победами (3:1; 5:2; 4:0). Но решить все быстро «Голден Найтс» не смогли, так как в паре других матчей они уступили (2:4; 0:3).

В седьмой встрече команда Питера Дебура уже разгромила «Миннесоту» (6:2). В четвертьфинале Кубка Стэнли хоккеисты из Парадайса сразились с «Колорадо».

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Первые игры серии «Вегас» сдал оппонентам из Денвера (1:7; 2:3 ОТ). А после двух осечек «отбросы» четырежды кряду взяли над «Эвеланш» верх (3:2; 5:1; 3:2 ОТ; 6:3).

«Монреаль»

Коллектив, представляющий Канаду, начал свой путь к полуфиналу с противостояния с лидером Северного дивизиона — «Торонто». На старте этой серии «Хабс» победили (2:1).

Удачно начав сражение, «Монреаль» трижды кряду проиграл «листочкам» (1:5; 1:2; 0:4). Однако печальная ситуация не заставила «славных» сдаваться. Три следующих поединка они затащили (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1).

На четвертьфинальной стадии «Монреаль» также продолжает приятно удивлять. Его соперником по 1/4 был «Виннипег», который ранее разнес «Эдмонтон» (4:0).

В этой серии команда Доминика Дюшарма победила всухую. Дважды «трехцветные» прибили «Джетс» в гостях (5:3; 1:0), после чего закончили все на своем льду (5:1; 3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Монреаля» — 4.00.

На своем пути «Вегас» прошел реальных тяжеловесов НХЛ, что делает его одним из серьезных претендентов на победу в Кубке Стэнли.

«Монреаль» со всеми своими сенсациями, безусловно, хорош, но тягаться с командой Дебура в гостях будет реально сложно. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с форой -1.5 за 2.13.