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    Кубок Стэнли. «Вегас» выиграл серию у «Колорадо»

    «Рыцари» вышли в третий раунд плей-офф НХЛ

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    «Вегас» — «Колорадо» 6:3

    «Вегас» разгромил «Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 6:3.

    В составе победителей отличились Ник Холден, Вильям Карлссон, Киган Колесар, Алекс Пьетранджело, Уильям Кэррье и Макс Пачиоретти. За проигравших шайбы забросили Девон Тэйвз, Микко Рантанен и Андре Бураковски. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин заработал показатель полезности «-2».

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Шестой матч
    «Вегас» — «Колорадо» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Тэйвз — 1 (Маккиннон, Саад), 0:23 — 0:1. Холден — 1 (Смит, Руа), 1:15 — 1:1. Карлссон — 4 (Мартинес), 15:06 — 2:1. Рантанен — 5 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 23:47 — 2:2. Колесар — 1 (Пьетранджело, Теодор), 34:27 — 3:2. Бураковски — 1 (Белльмар, Макар), 36:52 — 3:3. Пьетранджело — 1 (Так, Пачиоретти), 39:42 — 4:3. Каррье — 1 (Теодор, Макнэбб), 51:46 — 5:3. Пачиоретти — 4 (п.в.), 56:50 — 6:3Вратари: Флери — Грубауэр (56:39 — 56:50, 56:55 — 59:21, 59:29)Штраф: 2-2Броски: 23 (10+6+7) — 33 (12+10+11)Счет в серии: 4:2

    «Вегас» выиграл серию со счетом 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сразится с «Монреалем».

    «Вегас» — «Колорадо»
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