В четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 6 июня. Начало встречи — в 02:15 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

На стадии 1/8 финала Кубка Стэнли хоккеисты с Бруклина, Нью-Йорк, встретились с «Питтсбургом» и провели с «пингвинами» шесть матчей.

На старте их противостояния «Айлендерс» одержали победу в дополнительное время (4:3 ОТ), после чего «островитяне» потерпели два поражения (1:2; 4:5).

Однако такое положение дел не смутило команду Барри Троца, которая в трех следующих поединках трижды прибила «Пенс» (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

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В четвертьфинале соперником «Айлендерс» оказался «Бостон». В двух матчах «Айлс» проиграли (2:5; 1:2 ОТ), а между этими встречами была победа (4:3 ОТ).

«Бостон»

Первый плей-офф раунд коллектив из Массачусетса провел против «Вашингтона». Противостояние со столичным клубом продлилось всего пять матчей.

Слился «Бостон» только в первой игре, которая прошла на «Кэпитал Уан Арене». Тогда «Брюинз» не сдержали «Кэпс» в дополнительное время (2:3 ОТ).

После обидного поражения в овертайме команда Брюса Кэссиди выдала череду из четырех побед кряду (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 4:1; 3:1). А продолжилась серия без поражений в матче с «Айлендерс» в рамках 1/4 финала (5:2).

Вторую осечку в данной плей-офф кампании «Бостон» допустил 1 июня, уступив «островитянам» (3:4 ОТ). В недавней игре «Брюинз» снова оказались сильнее (2:1 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 2.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Бостона» — 2.26.

Два встречи из трех очных в четвертьфинале закончились хорошей результативностью. В гостях «Айлендерс» даже смогли забросить «Бостону» 3 шайбы в основное время .

Сейчас, когда ситуация в серии складывается для «Айлс» не лучшим образом, они вынуждены действовать активнее. В родных стенах «островитяне» поборются за вторую победу над «Брюинз». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2.5 за 2.11.