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    Сможет ли сборная США обыграть Казахстан?

    США — Казахстан. Прогноз (1.80) и ставки на чемпионат мира по хоккею 25 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на США — Казахстан
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    США обыграли Канаду со счетом 5:1
    Сборная США сыграет с Казахстаном в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 25 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. США — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 25 Мая 2021 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 16:15 Казахстан Казахстан
  • Астана
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    США

    Американцы стартовали на чемпионате мира с поражения от Финляндии — 1:2. Результат, конечно, не самый приятный, но по игре все было более-менее, особенно для первого матча на турнире.

    А потом сборная США разгромила канадцев — 5:1. Но, как говорится, кто теперь не обыгрывает эту Канаду (у нее уже три поражения кряду)?

    Ну а если без шуток, эта игра показала, что американцы опасны даже в таком составе. За весь матч с Канадой у них было лишь два удаления, то есть с дисциплиной в команде все в порядке.

    Еще один интересный момент. Первые четыре шайбы в ворота канадцев США забросили после всего лишь 17 бросков.

    Казахстан

    Тем временем Казахстан еще ни разу не проигрывал. В таблице группы B команда Юрия Михайлиса занимает третье место.

    В первом матче казахи одержали победу над Латвией, которая за день до этого обыграла Канаду. Все решилось в серии буллитов, но в любом случае Казахстан оставил очень приятное впечатление.

    Свою вторую победу Казахстан тоже добыл благодаря лучшей реализации буллитов, только на этот раз его соперником была Финляндия. Настоящим героем стал голкипер Никита Бояркин, отразивший 50 бросков по своим воротам.

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    Судя по всему, на этом пока что очень странном турнире Казахстан будет бороться за место в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    На США в этом матче можно поставить за 1.27, ничью в основное время букмекеры предлагают за 6.50, а победу Казахстана — за 8.50.

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    Тут, по правде говоря, уже и не знаешь, чего ожидать, так много разных сенсаций на этом турнире. Похоже, некоторые сборные действительно хотят как можно скорее уехать домой.

    На этот раз от ставки на исход воздержимся. Мало ли. А вдруг Казахстан и Америку поставит на колени. Хотя вряд ли.

    Ставка — тотал матча больше 5,5 за 1.80. Две шайбы от Казахстана, четыре от США — и тотал пробит. Вполне реально.

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