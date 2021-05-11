В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «ТД Гарден» 11 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 54 поединках регулярного сезона бостонскому клубу удалось заработать 71 очко. В турнирной таблице Восточного дивизиона она замыкает первую тройку.

25 апреля «Бостон» на «PPG Paints-арене» минимально проиграл «Питтсбургу» (0:1), а потом стрельнул серией из четырех побед кряду. В трех матчах упомянутого отрезка «Бис» громили соперников с форой в 3+ гола.

Сперва подопечные Брюса Кэссиди отомстили «Питтсбургу» (3:1). Позже они дважды раскатали «Баффало» (5:2; 6:2) и разделались с «Нью-Джерси» (3:0).

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Еще в одном поединке в Ньюарке «Бостон» уступил «Девс» в дополнительное время (3:4 ОТ). В парочке недавних матчей «Брюинз» победили (4:0) и проиграли (4:5) «Рейнджерс».

«Айлендерс»

Нью-Йоркский коллектив провел в чемпионате 55 матчей, в которых сумел насобирать 70 баллов. В рейтинге Восточного дивизиона команда с Бруклина занимает четвертую строчку.

В девяти своих предыдущих встречах «Айлендерс» потерпели шесть поражений. Все началось с противостояния с «Вашингтоном», в котором «Айлс» слились трижды (0:1 Б; 3:6; 0:1).

В парочке следующих поединков подопечные Барри Троца зарубились с «Рейнджерс». Две битвы за Нью-Йорк «островитяне» завершили крупными победами (4:0; 3:0).

Затем в «КиБанк Центре» «Айлендерс» проиграли «Баффало» (2:4; 3:4 Б), после чего в «Пруденшал Центре» они влетели «Нью-Джерси» (1:2). Еще в одном матче с «Девилз» «Айлс» снесли соперников (5:1).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Айлендерс» — 3.06.

Для обоих клубов в «регулярке» может решиться лишь финальное положение в таблице. Одна из команд окажется в итоге третьей, а другая — четвертой.

Учитывая, что «островитяне» в последнее время часто сливаются соперникам, можно предположить, что на своем льду «Брюинз» накажут гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» в матче за 1.64.