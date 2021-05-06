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    «Нэшвилл» справится с «Коламбусом» второй раз подряд?

    «Коламбус» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл» в игре с «Коламбусом» 4 мая
    В матче регулярного сезона НХЛ «Коламбус» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Нэшнуайд Арене» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус»

    Коллектив из Огайо имеет в своем активе 53 встречи в чемпионате НХЛ, в которых он заработал 44 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона «мундиры» последние.

    С 9 по 26 апреля «Коламбус» пережил период из девяти поражений. Беды «Блю Джекетс» начались с домашних поединков против «Тампы» (4:6) и «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ).

    Затем подопечные Джона Тортореллы влетели «Далласу» (1:4; 1:5), «Флориде» (2:4; 1:5) и снова проиграли «Тампе» (1:5; 1:3). Обломать же серию «мундиры» смогли 28 апреля в дуэли с «Детройтом» (1:0 Б).

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    Позже «Коламбус» зарубился с «Каролиной» на «PNC-арене» и слился «ураганам» в овертайме (1:2 ОТ). В последнем матче «Блю Джекетс» не справились с «Нэшвиллом» (3:4 ОТ).

    «Нэшвилл»

    Хоккейный клуб из Теннесси расположен на четвертом месте в зачете Центрального дивизиона. В 53 поединках регулярного чемпионата ему удалось заработать 60 баллов.

    После двух поражений от «Каролины» 16 и 18 апреля (1:4; 1:3) «Нэшвилл» добыл несколько важных побед, которые помогли ему отдалиться от конкурентов в борьбе за плей-офф.

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  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 мая
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    • Провалив выезд в Роли, «саблезубые» дома разгромили «Чикаго» (5:2). А в двух следующих встречах с «Блэкхокс» в «Юнайтед Центре» «Предс» уступили (4:5 ОТ) и взяли верх (3:1).

    Позже на «Бриджстоун Арене» «Нэшвилл» по разу победил (4:1) и проиграл (4:7) «Флориде». Затем «хищники» обыграли «Даллас» (1:0 ОТ) и «Коламбус» (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Коламбуса» оценивается в 3.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Нэшвилла» — 1.93.

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    В календаре у «Нэшвилла» осталось два поединка с аутсайдером дивизиона и две встречи с лидерами. Поэтому в двух грядущих матчах «хищники» будут стремиться выиграть, чтобы не опасаться финальных встреч.

    В предстоящих поединках стоит ждать от «Предс» высокой результативности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.62.

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