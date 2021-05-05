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    «Ойлерз» смогут крупно обыграть «Ванкувер»?

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.62) на хоккейный матч НХЛ 5 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    Леон Драйзайтль
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 5 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ванкувер»

    Хоккейный клуб из Британской Колумбии, Канада, имеет в своем активе 41 балл, заработанный в 46 матчах регулярного сезона. В Северном дивизионе он занимает седьмое место.

    23 и 25 апреля состоялись две встречи с «Оттавой», в которых «Ванкувер» проиграл (0:3) и одержал верх (4:2). Второй поединок против «Сенс» на данный момент является последним, в котором «Накс» победили.

    В пяти следующих матчах «Ванкувер» не заработал ни единого балла. Четырежды в данном отрезке подопечные Трэвиса Грина сыграли на чужом льду.

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    Дважды «Ванкувер» влетел «Оттаве» (1:2; 3:6), после чего пару раз он был разгромлен «Торонто» (1:4; 1:5). В последнем поединке «Накерс» дома не справились с «Эдмонтоном» (3:5).

    «Эдмонтон»

    Ребята из Альберты вышли на лед в 50 играх регулярного сезона и заработали 64 балла. В рейтинге Северного дивизиона «нефтяники» занимают вторую позицию.

    Недавно «Эдмонтон» оформил себе путевку в плей-офф, благодаря неплохим результатам в последних матчах. В восьми предыдущих встречах «Ойлерз» одержали шесть побед.

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    • В ходе упомянутого отрезка «Эдмонтон» успел разгромить «Виннипег» (3:0) и «Монреаль» (4:1), после чего подопечные Дэйва Типпетта влетели «Монреалю» (3:4) и дважды разобрались с «Джетс» (6:1; 3:1).

    Следующим соперником «Эдмонтона» оказался «Калгари». В противостоянии с «огоньками» «Ойлерз» проиграли (1:3) и победили (4:1). В недавней встрече «нефтяники» прибили «Ванкувер» (5:3).

    Прогноз

    Победа «Ванкувера» оценивается в 3.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 1.85.

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    Пока «Эдмонтон» успешно решал свои задачи по выходу в плей-офф, уставший от всех проблем «Ванкувер» терпел неудачи и оказался на седьмом месте.

    В четырех встречах из пяти последних, в которых «Накс» проиграли, коллектив Грина пропускал 4+ шайбы. Поэтому избежать очередного погрома от одного из лидеров «Ванкуверу» не удастся. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 1.62.

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