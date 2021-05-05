В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Коллектив из Филадельфии, Пенсильвания, сыграл в 52 матчах «регулярки» и заработал 53 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на шестой позиции.

Пару недель назад «Филадельфия» отправилась в «Мэдисон Сквер Гарден», где встретилась с соседями по таблице. В поединках с «Рейнджерс» «летчики» победили (3:2) и проиграли (1:4).

Затем четырежды кряду подопечные Алена Виньо зарубились с «Нью-Джерси». В первом матче этого противостояния оранжевые вырвали победу (4:3 Б).

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А в трех других поединках «Филадельфия» осталась без набранных очков (4:6; 3:5; 1:4). В последней встрече «Флайерз» на своем льду разделались с «Питтсбургом» (7:2).

«Питтсбург»

Другой представитель Пенсильвании провел в чемпионате 53 встречи и оформил путевку в плей-офф. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на втором месте с 71 баллом в резерве.

18 апреля «Питтсбург» неожиданно пострадал от «Баффало» (2:4), после чего стрельнул серией из четырех побед подряд. Трижды «Пенс» в данном промежутке времени зарубились с «Нью-Джерси».

В домашних поединках против «Девилз» команда Майка Салливана сыграла результативно (7:6; 5:1; 4:2). Затем «пингвины» успели огорчить и «Бостон» (1:0).

Во второй стыковой встрече с «Бис» «Питтсбург» оказался слабее (1:3). Далее в столице подопечные Салливана победили «Вашингтон» (5:4 ОТ; 3:0). В последнем матче «Пенс» влетели «Филадельфии» (2:7).

Прогноз

Победа «Филадельфии» оценивается в 3.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Питтсбурга» — 1.94.

Несмотря на попадание в следующий раунд, «пингвинов» не могут устраивать результаты личных встреч с одним из принципиальных противников в турнире.

В «Веллс Фарго Центре» коллектив Салливана сделает все, чтобы поквитаться за недавнее унижение. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1.66.