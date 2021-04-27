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    «Каролина» отберет у «Далласа» очки?

    «Даллас» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Каролина»
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    Джейми Бенн
    В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Даллас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Даллас»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона техасский коллектив находится на пятом месте. В 47 встречах регулярного первенства он заработал 52 балла.

    Последний раз на своем льду «Даллас» уступал кому-то 14 апреля. В тот день «шерифы» зарубились с «Флоридой» и слились гостям из Санрайза в дополнительное время (2:3 ОТ).

    После упомянутой встречи подопечные Рика Боунесса провели серию из пяти побед кряду. Дважды его коллектив прибил «Коламбус» (4:1; 5:1), а затем разделался с «Детройтом» (3:2 Б; 5:2).

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    Позже состоялись еще две игры с «Ред Уингз», но на «Литл Сизарс Арене». В одном из поединков «Даллас» крупно влетел (3:7), а в другом — вырвал победу (2:1 ОТ).

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли также провел в «регулярке» 47 матчей, в которых он набрал 68 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Кейнс» находятся на первом месте.

    Недавно «Каролина» на «PNC-арене» дважды встретилась с «Детройтом». Но в обоих поединках против аутсайдера на своем льду хозяева оказались слабее (4:5 Б; 1:3).

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    • Следующим соперником «ураганов» был «Нэшвилл», с которым подопечные Рода Бриндамора разобрались без особых проблем (4:1; 3:1).

    Затем «Каролина» по разу проиграла (2:3 ОТ) и одержала верх над «Тампой» (4:1). Аналогично «Кейнс» провели встречи с «Флоридой», где они победили (4:2) и пережили неудачу (3:4 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Каролины» — 2.26.

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    Лидер Центрального дивизиона близок к выходу в плей-офф, в то время как «Далласу» предстоит борьба за место в четверке до самого конца «регулярки».

    «Шерифы» сейчас находятся в хорошей форме, но «Кейнс» имеют свои задачи на грядущий поединок. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.71.

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