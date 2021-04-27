В матче регулярного сезона НХЛ «Даллас» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Даллас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

В турнирной таблице Центрального дивизиона техасский коллектив находится на пятом месте. В 47 встречах регулярного первенства он заработал 52 балла.

Последний раз на своем льду «Даллас» уступал кому-то 14 апреля. В тот день «шерифы» зарубились с «Флоридой» и слились гостям из Санрайза в дополнительное время (2:3 ОТ).

После упомянутой встречи подопечные Рика Боунесса провели серию из пяти побед кряду. Дважды его коллектив прибил «Коламбус» (4:1; 5:1), а затем разделался с «Детройтом» (3:2 Б; 5:2).

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Позже состоялись еще две игры с «Ред Уингз», но на «Литл Сизарс Арене». В одном из поединков «Даллас» крупно влетел (3:7), а в другом — вырвал победу (2:1 ОТ).

«Каролина»

Коллектив из города Роли также провел в «регулярке» 47 матчей, в которых он набрал 68 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Кейнс» находятся на первом месте.

Недавно «Каролина» на «PNC-арене» дважды встретилась с «Детройтом». Но в обоих поединках против аутсайдера на своем льду хозяева оказались слабее (4:5 Б; 1:3).

Следующим соперником «ураганов» был «Нэшвилл», с которым подопечные Рода Бриндамора разобрались без особых проблем (4:1; 3:1).

Затем «Каролина» по разу проиграла (2:3 ОТ) и одержала верх над «Тампой» (4:1). Аналогично «Кейнс» провели встречи с «Флоридой», где они победили (4:2) и пережили неудачу (3:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Далласа» оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Каролины» — 2.26.

Лидер Центрального дивизиона близок к выходу в плей-офф, в то время как «Далласу» предстоит борьба за место в четверке до самого конца «регулярки».

«Шерифы» сейчас находятся в хорошей форме, но «Кейнс» имеют свои задачи на грядущий поединок. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.71.