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    Получится ли у «Чикаго» взять у «Нэшвилла» реванш?

    «Чикаго» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нэшвилл»
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    Пьюс Сутер
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 46 поединках регулярного первенства она насобирала 47 очков.

    В этом месяце «Блэкхокс» успели провести уже девять матчей, в пяти из которых они остались без набранных баллов. В самом начале апреля «Чикаго» проиграл «Каролине» (3:4) и «Нэшвиллу» (0:3).

    Затем были встречи с «Далласом», в которых хоккеисты Джереми Коллитона набрали очки (4:2) и крупно слились (1:5). В парочке следующих матчей «Би-хокс» взяли верх над «Коламбусом» (4:3; 4:3 ОТ).

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    Одним из последних соперников «Чикаго» был «Детройт». В играх с «крылышками» «дрозды» уступили (1:4) и разгромили противников (4:0). В недавней же встрече «Блэкхокс» влетели «Нэшвиллу» (2:5).

    «Нэшвилл»

    В 47 поединках регулярного первенства клубу из Теннесси удалось набрать 51 очко, что позволяет ему замыкать четверку лидеров в зачете Центрального дивизиона.

    В апрельскую часть сезона «Нэшвилл» вошел неудачно, крупно влетев «Далласу» на своем льду (1:4). Но в трех следующих встречах «Предс» обыграли «Чикаго» (3:0) и «Детройт» (3:2 Б; 7:1).

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    • Очередную потерю очков ребята Джона Хайнса пережили в дуэли с «Тампой» 11 апреля (0:3), после чего они взяли реванш у «Далласа» (3:2 Б) и растоптали «Тампу-Бэй» (7:2).

    После погрома в игре с «молниями» «Нэшвилл» дважды оступился в поединках с «Каролиной» (1:4; 1:3). В своем последнем матче «саблезубые» без особых проблем справились с «Чикаго» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Чикаго» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Нэшвилла» — 2.32.

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    Нестабильная игра и потери «Чикаго» подвинули команду на шестую строчку. Теперь разница между четвертым «Нэшвиллом» составляет 4 балла. Но у «Би-хокс» припасен еще один матч.

    Коллектив Хайнса во второй части «регулярки» идет нормально. К поединкам с прямыми конкурентами за топ-4 он подходит максимально ответственно, поэтому попытается еще раз хлопнуть «Чикаго», чтобы отдалиться от них в споре за место в плей-офф. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче за 1.77.

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