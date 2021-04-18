В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «PNC-арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Проведя в регулярном чемпионате 42 встречи, хоккейному клубу из Роли удалось заработать 60 очков, благодаря чему он возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона.

Апрельские выступления «Каролина» начала с гостевого поединка с «Чикаго», в котором она вышла победителем из результативной перестрелки (4:3).

Но уже в следующем матче подопечные Рода Бриндамора потеряли очки в дуэли с «Далласом» (2:3). В других встречах «Кейнс» хлопнули «Даллас» (1:0) и «Флориду» (5:2; 3:0).

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А прервалась серия из трех побед двумя поединками с «Детройтом». Оба раза «ураганы» уступили на своем льду (4:5 Б; 1:3). В недавней встрече они разгромили «Нэшвилл» (4:1).

«Нэшвилл»

Ребята из Теннесси имеют в своем резерве 49 баллов, заработанных в 45 поединках «регулярки». В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» находится на четвертой позиции.

2 апреля «Нэшвилл» дома принимал «Даллас». На «Бриджстоун Арене» «хищники» потерпели крупное поражение (1:4) и прервали серию из шести побед.

После потери очков в дуэли с «шерифами» подопечные Джона Хайнса смогли добыть три победы. «Предс» взяли верх над «Чикаго» (3:0) и «Детройтом» (3:2 Б; 7:1).

Далее «Нэшвилл» крупно слился «Тампе» (0:3), после чего обыграл «Даллас» (3:2 Б) и раскатал «Тампу» в очередной встрече (7:2). Последний матч завершился для «саблезубых» крупным поражением в дуэли с «Каролиной» (1:4).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 1.96, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Нэшвилла» — 3.36.

Обе команды, несмотря на потери в предыдущих поединках, выглядят в своем дивизионе солидно. Они не только занимают высокие места, но и проводят результативные матчи.

Устроить голевую перестрелку соперники смогут и в игре 18 апреля. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.80.